Prawie jedenaście godzin na korcie Świątek. Jabeur jest przed finałem w lepszej sytuacji

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w player.pl

Mecz Iga Świątek - Ons Jabeur w finale US Open 2022 w sobotę o godzinie 22. Transmisja na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Świątek ma zaplanowany czas przed finałem. Nie przejmuje się minutami rywalki Iga Świątek... czytaj dalej » Świątek w drodze do finału spędziła dokładnie 10 godzin i 51 minut na korcie. Musiała pokonać wyżej notowane zawodniczki niż Jabeur.

Wyeliminowała rozstawione z numerem szóstym Arynę Sabalenkę i ósmym Jessicę Pegulę. Teoretycznie najmocniejszą rywalką Jabeur była grająca z numerem 17. Francuzka Caroline Garcia.

21-letnia Świątek tylko dwa pierwsze mecze rozstrzygnęła szybko, w nieco ponad godzinę. Najdłużej trwało jej spotkanie w 1/8 finału z Niemką Jule Niemeier - dwie godziny i 24 minuty. Ponad dwie godziny grała też w półfinale z Sabalenką.

Z kolei siedem lat starsza od Polki Jabeur ponad dwie godziny rywalizowała tylko w 3. rundzie z Amerykanką Shelby Rogers. Jej łączny czas spędzony na korcie to 9 godzin i 7 minut. Straciła jednego seta, ale przegrała więcej od Świątek gemów - 51.

Świątek - Jabeur po raz piąty

Sobotni finał US Open będzie piątym pojedynkiem Świątek z Tunezyjką. Bilans dotychczasowych spotkań to 2-2. Polka górą była w 2019 roku w Waszyngotnie i w obecnym sezonie w finale w Rzymie. Jabeur wygrywała w 2021 roku w Wimbledonie i w Cincinnati.



DROGA ŚWIĄTEK I JABEUR DO FINAŁU US OPEN



Iga Świątek

1. runda

Świątek - Jasmine Paolini (Włochy) 6:3, 6:0

2. runda

Świątek - Sloane Stephens (USA) 6:3, 6:2

3. runda

Świątek - Lauren Davis (USA) 6:3, 6:4

1/8 finału

Świątek - Jule Niemeier (Niemcy) 2:6, 6:4, 6:0

ćwierćfinał

Świątek - Jessica Pegula (USA, 8) 6:3, 7:6 (7-4)

półfinał

Świątek - Aryna Sabalenka (Białoruś, 6) 3:6, 6:1, 6:4



łączny czas spędzony na korcie: 10 godzin 51 minut



Ons Jabeur



1. runda

Jabeur - Madison Brengle (USA) 7:5, 6:2

2. runda

Jabeur - Elizabeth Mandlik (USA) 7:5, 6:2

3. runda

Jabeur - Shelby Rogers (USA, 31) 4:6, 6:4, 6:3

1/8 finału

Jabeur - Weronika Kudermietowa (Rosja, 18) 7:6 (7-1), 6:4

ćwierćfinał

Jabeur - Ajla Tomljanovic (Australia) 6:4, 7:6 (7-4)

półfinał

Jabeur - Caroline Garcia (Francja, 17) 6:1, 6:3



łączny czas spędzony na korcie: 9 godzin 7 minut