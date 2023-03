Nietypowy trening Świątek i zaczepiony Lewandowski. "Jak forma?"

Świątek i Linette poznały rywalki w Indian Wells. Rozlosowano drabinkę turnieju Iga Świątek przed... czytaj dalej » Świątek (1. WTA) przebywa obecnie w Kalifornii, gdzie 8 marca startuje turniej rangi WTA 1000 na twardych kortach w Indian Wells. Raszynianka będzie najwyższej rozstawioną zawodniczką w imprezie, dzięki czemu rywalizację rozpocznie dopiero od drugiej rundy.

"Iga gra w piłkę nożną"

Swój inauguracyjny mecz rozegra zatem nie wcześniej niż w piątek 10 marca. Nie oznacza to jednak taryfy ulgowej dla broniącej tytułu Polki, a jeden z elementów jej przygotowań wcale nie jest oczywisty.

Na profilu WTA na Twitterze można zobaczyć kilka zdjęć tenisistki grającej w piłkę nożną z członkami swojego sztabu. Widać na nich między innymi psycholog Darię Abramowicz oraz fizjoterapeutę Macieja Ryszczuka, a wszystko opatrzone podpisami w języku polskim: "Iga gra w piłkę nożną" czy "bramka".



Iga gra w piłkę nożną, a thread @iga_swiatek#TennisParadisepic.twitter.com/HntpPSU5oF — wta (@WTA) March 7, 2023







bramka! pic.twitter.com/FqH7zFnavA — wta (@WTA) March 7, 2023

PZPN odpowiedział na zaczepkę WTA

Pod jedną z fotografii zaczepiono nawet kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego.

"Jak forma, Lewy?" - napisano, ale tym razem po angielsku.



how's the form @lewy_official ?? pic.twitter.com/IqJKcbcq6m — wta (@WTA) March 7, 2023





Na reakcję PZPN nie trzeba było długo czekać, a odpowiedź "31 meczów, 25 goli, 6 asyst" na twitterowym profilu związku to liczby napastnika w barwach Barcelony w tym sezonie.



31 meczów, 25 goli, 6 asyst. https://t.co/8UqXIWOFHcpic.twitter.com/zvVdUJA9Z8 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 7, 2023





W drugiej rundzie Indian Wells rywalką Świątek będzie lepsza z pary Claire Liu (56. WTA) - Alison van Uytvanck (85. WTA). Turniej potrwa do 19 marca.

Main draw at Indian Wells (WTA 1000), where Iga Swiatek and Aryna Sabalenka are the top seeds. pic.twitter.com/7bjl0hEyIA — WTA Insider (@WTA_insider) March 7, 2023

Indian Wells 2023: terminarz

Pierwsza runda: 8-9 marca

Druga runda: 10-11 marca

Trzecia runda: 12-13 marca

Czwarta runda: 14 marca

Ćwierćfinał: 15-16 marca

Półfinał: 17-18 marca

Finał: 19 marca