Iga Świątek i Magda Linette grają z WOŚP. Imponujące kwoty za kolację oraz rakietę

WHO: każdego roku sepsa zabija co najmniej 6-8 milionów osób

Sepsa to ciężki przeciwnik - pięć lat temu Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją priorytetowym globalnym problemem zdrowotnym. Według szacunków WHO każdego roku zabija ona co najmniej 6-8 milionów osób, w Polsce około 50 tysięcy. Ciężka sepsa rozwija się bardzo gwałtownie i może doprowadzić do zgonu w ciągu kilku godzin.

