W niedzielnym finale Świątek pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:4, 6:1. Tym samym po lutowej wygranej w katarskiej Dausze triumfowała w drugim z rzędu turnieju rangi WTA 1000.

"Minęła ponad doba, a mi nadal trudno opisać, jak ważny był ten turniej i to, że go wygrałam. W zupełnie innych warunkach niż w Doha, przyzwyczajając się każdego dnia do upału i suchego powietrza, na mocno narastającym zmęczeniu, skupiając się tylko na tu i teraz" - napisała we wtorek na Instagramie Polka.

"To cieszy mnie najbardziej"

Do pięciu powiększyła kolekcję swoich zawodowych tytułów, przedłużyła serię wygranych meczów do 11 i poprawiła tegoroczny bilans na 20-3, co czyni ją najlepszą zawodniczką w tourze.

"Czuję, że w ciągu tych dwóch tygodni stałam się lepszą zawodniczką i to cieszy mnie najbardziej. Ciężka praca przynosi efekty i idę dobrą drogą, choć na pewno czeka mnie jeszcze wiele zakrętów i niespodzianek" - dodała.

Na koniec podziękowała "teamowi, partnerom i kibicom". "Mam nadzieję, że w tych trudnych czasach moje mecze dają wam trochę uśmiechu i słońca" - podkreśliła.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iga Świątek (@iga.swiatek)

Na razie krótki odpoczynek

Z Kalifornii 20-latka przeniosła się już na Florydę, gdzie we wtorek rozpoczął się kolejny turniej. Świątek, która zagra w nim z "dwójką", tego dnia odpoczywa. "Zanim wrócę do pracy i przygotowań do turnieju, czas na day off w Miami!" - podsumowała we wpisie.

Rywalizację zacznie od drugiej rundy. Za rywalkę mieć będzie Szwajcarkę Viktoriję Golubić. W Miami tenisistka z Raszyna ma szansę poprawić najlepszy bilans w tegorocznym tourze i kontynuować serię zwycięstw.