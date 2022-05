"Jest nie do pobicia". Zachwyt nad Świątek wyrażony w liczbach

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

Zobacz, co powiedziała Amelie Mauresmo o pozycji Igi Świątek w świecie tenisa.

Zachwytów nad postawą Świątek nie ma końca. 20-letnią liderkę rankingu WTA chwali dosłownie całe tenisowe środowisko - dziennikarze, eksperci, a nawet koleżanki i rywalki z kortu. Ale czy może być inaczej, kiedy Polka pozostaje niepokonana od ponad trzech miesięcy, wygrała 28 kolejnych meczów, a w niedzielę zgarnęła piąty tytuł z rzędu?

Ostatnie osiągnięcia Igi Świątek w liczbach

Teraz swoje dorzuciło WTA, biorąc pod lupę osiągnięcia Polki i ujmując je w liczby. O to te, które stowarzyszenie wyróżniło szczególnie.

42 - Świątek wygrała 42 z 43 ostatnio rozegranych setów. Jedynym, którego nie zdołała rozstrzygnąć na swoją korzyść był ten otwierający półfinał przeciwko Ludmile Samsonowej w Stuttgarcie.

Francuska mistrzyni nie może nachwalić się Świątek. "Poza grą oferuje też coś nieco innego" W niedzielę... czytaj dalej » 37 - Tyle meczów, wliczając rywalizację w Billie Jean King Cup, wygrała od początku 2022 roku. Choć sezon nie jest nawet na półmetku, to jest to o jedno zwycięstwo więcej niż Świątek odniosła w minionych rozgrywkach.

21 - Liczba gemów, które straciła Świątek w drodze do ostatniego tytułu w Rzymie. Tylko siedem triumfatorek tej imprezy straciło mniej. Wynik Polki jest najlepszym od 2013 roku i wyniku Sereny Williams (14).

16 - Liczba kolejnych wygranych setów Świątek w finałach. Ostatni raz Polka przegrała seta w meczu o tytuł w 2019 roku w Lugano. Została wtedy pokonana w trzech partiach przez Polonę Hercog. Był to pierwszy i jak dotąd jedyny przegrany finał w karierze Świątek.

13 - Tyle setów Świątek wygrała do zera w 2022 roku. Żadna inna zawodniczka w tourze nie ma ich więcej niż cztery.

9 - Polka jest dziewiątą zawodniczką, która zdołała obronić tytuł w Rzymie. Wcześniej tej sztuki dokonały Chris Evert, Gabriela Sabatini, Conchita Martinez, Amelie Mauresmo, Jelena Janković, Maria Szarapowa, Serena Williams i Elina Switolina.

8 - Liczba zawodniczek, które od 2009 roku wygrały pięć lub więcej turniejów WTA 1000. Listę tę tworzą: Caroline Wozniacki, Wiktoria Azarenka, Szarapowa, Serena Williams, Petra Kvitova, Simona Halep i Agnieszka Radwańska.

8 - Tyle lat minęło odkąd ostatnia zawodniczka wygrała co najmniej pięć turniejów w jednym sezonie. W 2014 roku Serena Williams zdobyła siedem tytułów. Świątek jest na dobrej drodze, by to osiągnięcie wyrównać, a nawet pobić.

5 - Liczba tytułów rangi WTA 1000, które w karierze wygrała Radwańska. Świątek już ten wynik wyrównała.

3 - zwycięskie serie po 2000 roku, które trwały dłużej niż ta Świątek (28). 35 meczów z rzędu wygrała Venus Williams, 34 jej siostra Serena, a 32 Justine Henin.

3 - Świątek została trzecią najmłodszą zawodniczką, która ma na koncie dwa tytuły w Rzymie. Wcześniej dokonały tego Evert i Sabatini.

2 - Liczba zawodniczek, które w jednym sezonie wygrał cztery lub więcej turniejów WTA 1000. W 2013 roku Serena Williams wygrała pięć.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Stuttgarcie

Świątek faworytką Roland Garros 2022

WTA, podobnie jak bukmacherzy, stawia Świątek w roli murowanej faworytki do triumfu w startującym w niedzielę wielkoszlemowym Roland Garros. I przytacza przy tej okazji jej wypowiedzi z ostatnich dni.

- Przed tym turniejem zawsze odczuwałam dużą presję. W tej chwili jest nieco lepiej, ponieważ zaakceptowałam pewne rzeczy. Jest mi łatwej analizować. Wiem już, że zrobiłam w tym roku kilka fajnych rzeczy, więc czuję, że mogę po prostu grać swobodnie i nie myślę o tym, że muszę wygrywać turnieje i skupiać się na gromadzeniu punktów. Oczekiwania w stosunku do mnie są w tym roku większe, ale nie mam problemu, by się od tego odciąć - stwierdziła Polka.

Źródło: Getty Images Iga Świątek wygrała 28 ostatnich meczów

Roland Garros 2022 od 22 maja w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>