Niesłychane zagranie Świątek. Rywalka stanęła jak wryta, publiczność oszalała

Świątek od początku spotkania z Prisacariu narzuciła swoje warunki gry. Pierwszego seta wygrała gładko 6:0, a w drugim serwowała na 3:0. Właśnie wtedy zdecydowała się na wyjątkowe zagranie.

To miał być smecz

Świątek jak biało-czerwona burza. "Na granie w reprezentacji zawsze jestem chętna" Iga Świątek... czytaj dalej » Cała wymiana zaczęła się od bardzo dobrego serwisu Świątek. Rumunka poradziła sobie z nim nieźle, ale kolejne precyzyjne zagranie zepchnęło ją do głębokiej defensywy. Mocny wolej z forhendu Polki mógł już zakończyć sprawę, ale Prisacariu jakimś cudem jeszcze raz przebiła piłkę na drugą stronę kortu.

Piłka lecąca wysokim lobem była łatwym łupem dla liderki światowego rankingu. Świątek zasugerowała, że wykona smecz, ale w ostatniej chwili zagrała piłkę od dołu, a ta lekko odbita spadła tuż za siatką.

Rumunka nie miała żadnych szans, by zareagować na to precyzyjne uderzenie, a kibice w radomskiej hali nagrodzili Polkę gromkimi brawami. Na wielu twarzach pojawiał się uśmiech.

To było bez wątpienia zagranie pod publiczkę, które przypadło wszystkim do gustu. No może z wyjątkiem Prisacariu, która mogła poczuć się nieco upokorzona. Zajmującą 324. miejsce w rankingu WTA zawodniczka na pewno na długo zapamięta lekcję tenisa, jaką dostała od Świątek.



Po efektownej wygranej 4:0 Polki awansowały do finału Billie Jean King Cup. Turniej ten, z udziałem 12 drużyn, zaplanowany jest w dniach 8-13 listopada w nieznanym jeszcze miejscu.

To będzie pierwszy występ Polek w finałowym turnieju Billie Jean King Cup w nowej formule. Przed reorganizacją Fed Cup i zmianą nazwy awansowały do składającej się z ośmiu zespołów Grupy Światowej I. W niej, w lutym 2015, przegrały z Rosją w Krakowie.