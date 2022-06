Emocjonalny wpis Świątek. "Jedna ważna rzecz, jakiej nauczyłam się przez te dwa lata"

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Sobota była szalonym dniem dla polskiej tenisistki, która w finale nie dała szans Amerykance Cori Gauff, wygrywając 6:1, 6:3.

Drugi w karierze triumf w wielkoszlemowym turnieju związany był z dużymi emocjami. Słuchając Mazurka Dąbrowskiego, 21-latka rozpłakała się. Gdy emocje z każdą godziną opadały, postanowiła podzielić się refleksją z kibicami w mediach społecznościowych.

Iga Świątek: tenisie, jesteś wymagającym wyzwaniem"

"Jedna ważna rzecz, jakiej nauczyłam się przez te dwa lata... to świadomość, że jedyne, co możesz zrobić i co możesz kontrolować, to po prostu twoja praca. Twój wysiłek, twoje zaangażowanie. Właśnie to próbujemy robić razem z moim teamem każdego dnia, dzień za dniem i krok po kroku. Czasami są to małe kroki, a czasami ogromne, jak dziś. I oto jesteśmy w tak cudownym momencie, z tak niesamowitym wspólnym osiągnięciem" - pisze najlepsza obecnie tenisistka świata.

"Czas zatrzymać się na chwilę, cieszyć się tym, wcisnąć pauzę, odpocząć, doceniać każdy drobiazg. Dziękuję ci, tenisie! Czasami jesteś dla mnie wymagającym wyzwaniem, ale doceniam wszystko, co mi dajesz" - czytamy.



W sobotę raszynianka wygrała 35. z rzędu zwycięski pojedynek, wyrównując rekordowe osiągnięcie słynnej Venus Williams. W obecnym sezonie wygrała już sześć turniejów. Wcześniej była najlepsza w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

