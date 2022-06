Mocne strony Cori "Coco" Gauff. "Nie boi się nikogo, nawet Igi"

Zobacz, co powiedział Marin Cilić po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

W czwartek Świątek ograła Kasatkinę 6:2, 6:1. Mecz był jednostronny, a Rosjanka nie miała wielu argumentów, by pokonać liderkę światowego rankingu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros

Świątek jak błyskawica

Świątek wyrównała osiągnięcie legendy. Teraz czas na rekord Iga Świątek... czytaj dalej » - Chyba wszyscy spodziewali się, że będzie łatwo - przyznał w rozmowie z eurosport.pl Sidor. - Nawet w redakcji niektórzy mówili, że Iga wygra w 50 minut. Ona czasami tak rozgrywała mecze. Tym razem była godzina i cztery minuty. Jak na półfinał Wielkiego Szlema to błyskawica. Nie przypominam sobie takich czasów, żeby mecze o taką stawkę tak szybko były rozgrywane. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę potencjał obu tenisistek, sposób poruszania się, charakter gry, podejście do każdej akcji, to Iga na tych wszystkich płaszczyznach bezapelacyjnie górowała nad swoją rywalką. Kasatkina buduje formę na błędach rywalek, a tu kompletnie nie mogła tego zrobić - analizował były tenisista.

Kasatkina tylko momentami nawiązywała walkę. Na mecz wyszła w bojowym nastroju, ale z czasem Świątek wybiła jej grę z głowy.

- Iga swoją formą, postawą, mową ciała bardzo szybko zdemolowała optymistyczne podejście rywalki - zauważył Sidor. - Kasatkina do stanu 2:2 walczyła, potem jednak popełniła parę błędów, a wiemy, że jak z Polką popełnia się błędy i daje jej się złapać trochę oddechu, to już potem jest nie do zatrzymania. W drugim secie Rosjanka też wyszła jakby kompletnie zapomniała o pierwszym secie. Zaciśnięta pięść, uśmiechała się, widać było z twarzy, że chce walczyć od nowa. Ale z Igą tak to jest, że możesz myśleć o dobrej grze, o wygraniu seta, a tu mija chwila, robi się wynik 4:1 i nie ma co zbierać - wyjaśnił dziennikarz sportowy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Gauff awansowała do finału Roland Garros

Gauff na drodze Polki

Iga Świątek o finale Rolanda Garrosa. "Chciałabym się dobrze zregenerować. Czuję, że turniej robi się długi" Iga Świątek... czytaj dalej » Rozstawiona z numerem 18. Cori "Coco" Gauff pokonała w drugim półfinale Włoszkę Martinę Trevisan 6:3, 6:1. Jak może wyglądać sobotni finał z Polką?

- Tu mamy do czynienia z nową falą i z nowym pokoleniem - powiedział Sidor. - Gauff to w końcu 18-latka. Jest tu dla mnie pewien wątek sentymentalny. Robiliśmy z Karolem Stopą turniej w Linzu. Wtedy ona miała 15 lat. Ten turniej gościł na antenach Eurosportu. Tam "Coco" wygrała swój pierwszy tytuł. Teraz jest szansa, by ją zobaczyć w finale Roland Garros z naszą zawodniczką.

- Mecz na pewno będzie ciekawy - zapewnił. - "Coco" jest zawodniczką, która gra interesujący i urozmaicony tenis. Nie boi się atakować, czasami trochę nawet szarżuje. Ale to jest dobre dla widowiska. Pamiętajmy, że jest wychowana w myśl takiej starej amerykańskiej zasady - jesteś najlepsza, co by się nie działo. I ona tak właśnie gra, nie boi się nikogo, nawet Igi. Podejdzie do meczu bez jakichkolwiek kompleksów. Oczywiście może dostać srogie baty, bo to nie jest niemożliwe. Ale może też się postawić. Bardzo dużo trenuje na korcie ziemnym, w przeciwieństwie do innych Amerykanek. Poprawiła bieganie, potrafi się ślizgać, gra bardziej po europejsku - zakończył ekspert Eurosportu.

