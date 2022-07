Świątek i Radwańska zagrały dla Ukrainy

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Iga Świątek podekscytowana występem w Warszawie - Gra przed... czytaj dalej » Dwukrotna zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa przyznała, że pomysł na charytatywną imprezę pod hasłem "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy" narodził się zaraz po agresji Rosji.

Żadna inna tenisistka tak mocno nie wspierała Ukrainy. Świątek dawała temu wyraz m.in. w wypowiedzi, po finałowym zwycięstwie na kortach w Paryżu.

- To dla mnie bardzo ważna kwestia. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że wojna może być tak blisko. Urodziłam się w czasach, gdy nasza część Europy była dość spokojna. Zauważyłam, że na początku zainteresowanie tym, co dzieje się w Ukrainie było w świecie tenisa bardzo duże, wiele zawodniczek założyło wstążki w barwach tego kraju. Ale z biegiem czasu to się zmieniło, wstążki zniknęły po dwóch-trzech meczach. Moja wstążka pozostanie. Wielu zawodników nie chce wypowiadać się na temat wojny, ja to szanuję, bo każdy robi to, co uważa za stosowne - powiedziała Świątek.

"Nie mogłam odmówić"

Pierwotnie Świątek miała zagrać z Eliną Switoliną, ale ukraińska tenisistka spodziewa się dziecka i w Krakowie pełniła rolę sędzi. W tej sytuacji rywalką Świątek została Radwańska, która w 2018 roku zakończyła pełną sukcesów karierę.

- Był to dla mnie powrót do tenisa po kilku latach. Nie przypuszczałbym, że zagram jeszcze singla z najlepszą zawodniczką na świecie i to u siebie, w Krakowie. Zrobiłam to jednak wyłącznie dla tej wspaniałej inicjatywy, a nie dla własnej kariery. Nie mogłam odmówić, gdy otrzymałam telefon od Igi z propozycją. Takie imprezy to chyba najlepszy sposób, aby pomóc dzieciom z Ukrainy, które zostały z niczym. Możemy mieć nadzieję, że będzie to cegiełka, która pomoże im wrócić do normalnego życia" - powiedziała Radwańska, która w trakcie swojej kariery wygrała 20 turniejów WTA, w tym WTA Finals w 2015 roku, była finalistką Wimbledonu i wiceliderką rankingu WTA.

Źródło: Newspix Iga Świątek i Agnieszka Radwańska zagrały dla ofiar wojny w Ukrainie

Radwańska górą w singlu, Świątek w mikście

Zanim największe polskie tenisistki stanęły naprzeciw siebie w meczu, który miał być wydarzeniem dnia, rozegrały spotkanie w mikście. Partnerem Radwańskiej był ukraiński tenisista Serhij Stachowski, a Świątek zagrała z polskim juniorem Martynem Pawelskim. Mecz, w którym kibice byli świadkami wielu efektownych wymian, zakończył się zwycięstwem Świątek i Pawelskiego 6:4. Na korcie na chwilę pojawił się także synek Radwańskiej – Jakub. Uczestnicy meczu mieli podłączone mikrofony i można było słyszeć ich rozmowy na korcie.

Potem grę rozpoczęły Świątek i Radwańska. Ten mecz był grany bardziej na poważnie, a obydwie tenisistki pokazały zagrania na najwyższym poziomie. Trochę niespodziewanie tego pokazowego seta wygrała Radwańska 6:4. Po meczu zawodniczki nagrodzone zostały owacją na stojąco.

- Chciałam podziękować wam, że jesteście, że pomogliście zrobić tak wspaniałą imprezę - powiedziała do kibiców Świątek.

Źródło: Newspix Iga Świątek i Agnieszka Radwańska zagrały dla ofiar wojny w Ukrainie

Dwa miliony złotych dla ofiar wojny

Gościem specjalnym wydarzenia był były ukraiński piłkarz, zdobywca złotej piłki w 2004 roku Andrij Szewczenko, który jest ambasadorem United 24.

- Ta impreza organizowana przez Igę Świątek to wspaniały sygnał solidarności. Jest on tym bardziej ważny, że na świecie powoli przestają mówić o wojnie w Ukrainie, a ten dramat trwa. Nasze spotkanie pomaga o tym przypomnieć, musimy o tym mówić głośno - stwierdził Szewczenko.

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów - dwa miliony złotych trafi do trzech organizacji, które od początku wojny w Ukrainie niosą pomoc najbardziej potrzebującym: United 24, UNICEF Polska i fundacji Eliny Switoliny.

United 24 to oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy, który w ramach zebranych środków zapewni pomoc medyczną dzieciom, UNICEF Polska wspiera najmłodszych mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, a fundacja Switoliny pomaga bezpośrednio tenisistom i ich rodzinom, które uciekają przed wojną.