21 faktów na 21. urodziny Igi Świątek

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

- Nie wiem trochę, jak podchodzić do tych urodzin, bo w stu procentach nie mogę się z nich cieszyć. Jest turniej i trzeba pozostać skoncentrowanym. Na pewno jednak to fajne doświadczenie przechodzić urodziny w Paryżu - przyznała Świątek w poniedziałek po awansie do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy na kortach im. Rolanda Garrosa.

Pokonała, nie bez problemu, Zheng Qinwen. Chińska sensacja turnieju długo grała z pierwszą rakietą świata jak równa z równą, a nawet urwała Świątek seta - jako pierwsza w całym turnieju.

1) Seria Świątek 32 wygranych z rzędu jest trzecią najdłuższą w kobiecym tenisie od 2000 roku. Dłużej bez porażki pozostawały tylko Amerykanka Venus Williams - 35 i jej siostra Serena - 34. Również 32 wygrane zanotowała Belgijka Justine Henin.

Źródło: Getty Images Iga Świątek wygrała 32 meczów z rzędu



Iga Świątek kończy 21 lat. Zajrzeliśmy do liczb, nie ma dobrej wiadomości dla jej rywalek Iga Świątek... czytaj dalej » 2) W liczonej od 1968 roku Erze Open tylko osiem zawodniczek miał dłuższe takie passy od Świątek, ale niektóre po kilka razy. Absolutną rekordzistką jest Martina Navratilova - 74 kolejne wygrane.



3) 104 dni minęły od ostatniej porażki Świątek - 16 lutego z Łotyszką Jeleną Ostapenko w 1/8 finału w Dubaju.



4) Polka jest piątą tenisistką, która może się pochwalić minimum 90 procentami wygranych meczów (uwzględniając zawodniczki z minimum 20 zwycięstwami) w jednej z imprez wielkoszlemowych. Polka wyrasta na nową królową paryskiego French Open. Pozostałe to: Margaret Court (w trzech imprezach: Australian Open, French Open i US Open), Amerykanka Chris Evert (French Open), Jugosłowianka Monica Seles (Austalian Open) i Niemka Steffi Graf (Wimbledon).



5) Świątek nigdy nie przegrała z zawodniczką młodszą od siebie. Jej bilans to 13-0.



6) W kwietniu została czwartą w historii oraz najmłodszą tenisistką, która skompletowała tzw. Sunshine Double, czyli wygrała następujące po sobie turnieje w Indian Wells i Miami.



7) Jest pierwszą od 2010 roku zawodniczką, która przed 21. urodzinami wygrała co najmniej osiem turniejów. Poprzednią była Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

Źródło: Getty Images Polka przed 21. urodzinami wygrała co najmniej osiem turniejów

8) Świątek prowadzenie w rankingu objęła 4 kwietnia, bo o wykreślenie z zestawienia poprosiła Ashleigh Barty, która niespodziewanie zakończyła karierę. Gdyby Australijka nie złożyła takiego wniosku, to w zestawieniu byłaby uwzględniana do końca roku. Wówczas Polka prowadzenie objęłaby trzy tygodnie później.



9) Turniej w Stuttgarcie był pierwszym, w którym rywalizowała jako liderka rankingu. Została zaledwie ósmą w historii i pierwszą od 10 lat tenisistką, która wygrała swoją pierwszą imprezę jako numer jeden.



10) Świątek jest pierwszą w historii tenisistką, która nie zaznała porażki w pięciu pierwszych finałach imprez rangi 1000. Kolejno triumfowała w Rzymie, Dausze, Indian Wells, Miami i znów w Rzymie.



11) Kolejny triumf w stolicy Włoch pozwolił jej zostać ósmą tenisistką, która obroniła swój pierwszy tytuł WTA 1000.

Źródło: Getty Images Świątek w tym sezonie już 16-krotnie wygrała seta 6:0



12) Jest szóstą najmłodszą zawodniczką, która wygrała pięć turniejów WTA 1000.



13) Tylko trzy zawodniczki wygrały co najmniej cztery z rzędu turnieje WTA 1000 - Świątek i Serena Williams po cztery oraz Wozniacki pięć.



14) Jedynie dwie tenisistki wygrały co najmniej cztery turnieje WTA 1000 w jednym sezonie - Świątek (cztery) i Serena Williams (pięć) w 2013 roku.



15) Od 2000 roku jest czwartą tenisistką, która wygrała co najmniej pięć imprez z rzędu.



16) W tym roku Polka już 16-krotnie wygrała seta 6:0. Od 2000 roku najlepsza pod tym względem jest Serena Williams - 25 razy w 2013 roku, ale Świątek na pobicie tego rekordu ma jeszcze pół roku.



17) W 14 z ostatnich 15 meczów Świątek przełamywała podanie rywalek w ich pierwszym gemie serwisowym.



18) W meczach, w których po przegraniu pierwszego seta doprowadzała do remisu, ostatecznie zwyciężała w 14 z 16 przypadków.



19) Świątek miała bardzo intensywny początek roku. Do 24 kwietnia rozegrała aż 35 spotkań. Ostatnią zawodniczką, która w analogicznym okresie częściej wychodziła na kort była Navratilova w 1981 roku - 39 meczów.



20) Świątek wygrała 48 z ostatnich 50 rozegranych setów.



21) W 2022 roku wygrała już 41 meczów - to o pięć więcej niż w całym 2021.