Świątek w ćwierćfinale Indian Wells. Rywalka wyczerpana, brakowało jej tchu

To nie miały być przelewki. Raducanu to mistrzyni US Open z 2021 roku, która w Kalifornii poradziła sobie między innymi z Magdą Linette.

I długo nie były, choć wynik może na to nie wskazuje.

Iga Świątek walczy o obronę tytułu w Indian Wells

Trochę kłopotów, w końcu Światek odjechała

Świątek wygrała swój gem serwisowy, za moment była bardzo blisko przełamania rywalki, prowadziła 40-15, ale Brytyjka heroicznie się obroniła. Raducanu wygrała cztery punkty z rzędu!

I znów Świątek wygrała swoje podanie, Raducanu odpowiedziała w podobny sposób. 2:2. Dopiero od tego momentu zaczął się popis liderki rankingu.

W trzech kolejnych gemach straciła tylko punkt i odjechała rywalce. 5:2. Jeszcze Brytyjka wygrała swoje podanie i tyle. Pierwszy set, po 46 minutach długo wyrównanej walki, dla Igi.



Szybkie przełamanie, Raducanu brakowało tchu

Kolejną partię Raducanu zaczęła od zwycięstwa w gemie, w którym podawała. Szybko i przyjemnie, Świątek odebrała tylko jedną piłkę.

Za chwilę to Polka była przy głosie i odpłaciła pięknym za nadobne. 1:1 i czyhanie na błąd przeciwniczki trwało w najlepsze.

Emma Raducanu

Pierwsza doczekała się Świątek. Tak naciskała i naciskała, że w końcu miała pierwsze przełamanie w tym secie. 2:1. To nie miało prawa się nie udać.

Liderka tenisistek włączyła wyższy bieg, nie dając Brytyjce chwili wytchnienia. Raducanu wyglądała, jakby potrzebowała dodatkowego tlenu, Świątek na takiej intensywności, mocno nieprzeciętnej, grała. Piłka to w jeden narożnik kortu, to w drugi. Rywalka ledwo oddychała,

Świątek miała kolejny gem, jeszcze jeden, w tym kolejne już przełamanie, i było już 4:1. Raducanu się poddała, nie dochodziła do kolejnych piłek.

Reszta była formalnością. Pociąg odjechał, Świątek była już w ćwierćfinale turnieju. A w nim zagra z Soraną Cirsteą, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z numerem piątym Francuzkę Caroline Garcię 6:4, 4:6, 7:5.

Iga Świątek - Emma Raducanu 6:3, 6:1