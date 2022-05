Zwycięstwo bez straty seta, w drugim pogrom. Iga Świątek ruszyła po obronę tytułu

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

Świątek wróciła do grania o stawkę po krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją, przez którą musiała odpuścić imprezę w Madrycie. W Rzymie broni tytułu, ma też szansę na piąty w tym roku i piąty z rzędu wygrany turniej.

W pierwszej rundzie nasza zawodniczka miała wolny los, zyskała przez to więcej czasu na regenerację. Pierwsza rywalka nie należała do najmocniejszych. Ruse to 57. zawodniczka rankingu. W tym roku wygrała 12 spotkań, przegrała osiem. Przy liczbach Polki (32/3) bilans Rumunki prezentował się więc bladziutko.

Źródło: Getty Images Ruse nigdy wcześniej nie grała ze Świątek

Szybko ustawiła seta

Świątek zaczęła mecz skoncentrowana. Było widać u niej głód gry, na korcie kipiała energią. Pierwszy gem od razu przyniósł przełamanie na jej korzyść, zaraz potem, przy własnym serwisie, dała ugrać Rumunce tylko jeden punkt.

W kolejnej fazie zgubiła nieco rytm i zaczęła popełniać błędy. Dwukrotnie dała się przełamać, na szczęście sama cały czas dobrze radziła sobie też z serwisem rywalki. W decydującym momencie podanie jednak nie zawiodło. Partię wygraną ostatecznie 6:3 zakończyła po 40 minutach.

Kibice Świątek mogli poczuć się nieco spokojniej. Zaczynając mecz od wygranego seta, Świątek w tym roku przegrała tylko raz. Nie minął kwadrans kolejnego, a seria wygranych z rzędu gemów przez naszą tenisistkę zwiększyła się do pięciu. Wynik 3:0 oznaczał jedno - Polka miała mecz pod kontrolą.

Agresywna do końca

Ruse wiedziała, że nie ma za dużo do powiedzenia, kolejne nieudane zagrania jeszcze bardziej ją deprymowały. W niektórych momentach Świątek nie musiała się nawet za bardzo wysilać. Sama zdawała sobie sprawę, że nie jest to spotkanie na najwyższym poziomie.

Ani na moment nie zamierzała jednak odpuszczać, czego efektem było szybkie zakończenie partii. 6:0 w 27 minut, czyli pogrom.

WTA Rzym 2022. Kto kolejną rywalką Świątek?

W trzeciej rundzie rywalką Polki będzie szesnasta w światowym rankingu Azarenka. Białorusinka w środowym meczu bez problemów poradziła sobie z Camilą Osorio z Kolumbii (58. WTA), wygrywając 6:2, 6:4.

Spotkanie Świątek - Azarenka w czwartek.

WTA Rzym 2022 - wynik meczu 2. rundy:

Iga Świątek - Elena-Gabriela Ruse 6:3, 6:0.