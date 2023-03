Kierowca F1 chciał sprawdzić Świątek. Polka zamknęła oczy i go zawstydziła

Rosjanka podpadła Świątek. Teraz się tłumaczy Anastazja... czytaj dalej » Grand Prix Miami Formuły 1 odbędzie się dopiero 7 maja, ale już teraz organizatorzy promują wyścig. Do akcji zaangażowali Gasly'ego.

Francuski kierowca pokazał tenisowe ćwiczenie na refleks, które, jak sam powiedział, wykonuje przed każdym wyścigiem.

Ułatwione zadanie

Chodziło w nim o łapanie piłki puszczanej przez drugą osobę. Gasly poradził sobie z zadaniem bardzo dobrze, ale trzeba przyznać, że nie było to dla niego zbyt trudne. Dlaczego? Piłki wypadały z dłoni puszczającego na zmianę.

Gasly rzucił jednak wyzwanie Ruudowi i Świątek. Oni także mieli wykonać to ćwiczenie. Pierwszy odpowiedział Norweg, który jest teraz czwartym tenisistą rankingu.

- W ten sposób bawię się dość często - powiedział zawodnik ze Skandynawii, który w trzeciej rundzie w Miami Open przegrał z Botikiem van de Zandschulp. Ruud bez problemu wykonał zadanie od kierowcy F1.



What can’t your @wta World No. @iga_swiatek do?! @PierreGASLY, now it’s your turn to do it with your eyes closed pic.twitter.com/Vn3SF4GSw1 — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) March 26, 2023

Losowo spadające piłki

To, co jednak zrobiła Świątek, zdecydowanie przyćmiło popisy obu panów. Okazało się, że Polka też znakomicie zna to ćwiczenie.

- Wykonuję to ćwiczenie za każdym razem przed treningiem lub meczem. Mogę całkiem nieźle rywalizować z wami - stwierdziła liderka rankingu WTA.

Za chwilę można zobaczyć, że nasza tenisistka wykonuje je jednak w zdecydowanie trudniejszej wersji. I to podwójnie. Nie dość, że ćwiczący z nią mężczyzna losowo puszczał piłki, to raszynianka łapała je z... zamkniętymi oczami.

Polka w Miami Open nie startuje. Wycofała się z powodu urazu żeber i na korcie pojawi się za kilka tygodni. Prawdopodobnie zagra w Stuttgarcie, gdzie broni tytułu.