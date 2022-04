Świątek napisze historię. Polscy kibice czekali na taki mecz 15 lat

Po tym, jak jako pierwsza Polka wygrała singlowy turniej wielkoszlemowy, teraz Iga Świątek otwiera kolejny rozdział w historii polskiego tenisa. Oficjalnie została liderka rankingu WTA. W ostatnich tygodniach udowodniała jak bardzo zasługuje, by się tam znaleźć. W imponującym stylu wygrywała mecz za meczem.

O dokonaniach 20-latki z Raszyna w ostatnich tygodniach powiedziano i napisano już wszystko. Genialne występy i trzy kolejne wygrane turnieje zaprowadziły ją na sam szczyt światowej listy.

Później przyszedł zasłużony odpoczynek i przygotowania do występu w spotkaniu przeciwko Billie Jean King Cup w Radomiu.

Druga liderka rankingu WTA na polskim korcie

Spotkanie, którego stawką będzie awans do turnieju finałowego, rozpocznie się o godzinie 13. Świątek pojawi się na korcie jako druga, tuż po Magdzie Linette. Zagra z Mihaelą Buzarnescu i będzie to spotkanie historyczne - i dla niej samej, i dla tenisa w Polsce.

Świątek oficjalnie zadebiutuje w roli liderki rankingu WTA. Będzie to również dopiero druga okazja do podziwiania pierwszej rakiety świata w Polsce. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w 2007 roku w Warszawie, kiedy w turnieju J&S walczyła Belgijka Justine Henin.

Tamten start nie przyniósł ówczesnej liderce szczęścia i już 11 dni po zakończeniu imprezy Henin straciła prowadzenie na rzecz Marii Szarapowej. Świątek taki scenariusz nie grozi. Przewaga Polki nad drugą aktualnie Czeszką Barborą Krejcikovą to ponad 1700 punktów, a to oznacza, że w najbliższych tygodniach na pewno utrzyma pozycję i to niezależnie od osiąganych wyników.

Harmonogram meczu Polska - Rumunia w Radomiu:

Piątek, 14 kwietnia, od godz. 13.00

Magda Linette - Irina Begu

Iga Świątek - Mihaela Buzarnescu

Sobota, 15 kwietnia, od godz. 11.00

Iga Świątek - Irina Begu

Magda Linette - Mihaela Buzarnescu

Magdalena Fręch/Alicja Rosolska - Andreea Mitu/Andreea Prisacariu