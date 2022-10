Świątek wróciła do finałowej rutyny. Ma tytuł w San Diego

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

W niedzielę 26-letnia Vekić była mocno zapracowana. Zanim stanęła naprzeciw Świątek, musiała dokończyć przerwany dzień wcześniej z powodu deszczu półfinałowy mecz z Amerykanką Danielle Collins. Spotkanie wznowiono trzy godziny przed planowanym terminem finału, Chorwatka ostatecznie wygrała 6:4, 4:6, 7:6 (7-2).

Donna Vekić błysnęła formą w San Diego

Przerwa spowodowana deszczem pomogła Świątek? "Rozwiązywałam krzyżówki" Blisko godzinę... czytaj dalej » 21-letnia Świątek, liderka światowego rankingu, miała okazję dwukrotnie mierzyć się z plasującą się na 77. miejscu w tej klasyfikacji tenisistką z Osijeku. Oba mecze w 2020 roku wygrała - najpierw w trzeciej rundzie Australian Open, a niedługo potem na otwarcie zawodów w Dausze.

Vekić, niegdyś 17. rakieta globu, w San Diego grała zaskakująco dobrze. Zaczęła od kwalifikacji, a w głównej drabince odprawiła wyżej notowane rywalki - kolejno Greczynkę Marię Sakkari, Czeszkę Karolinę Pliskovą, Białorusinkę Arynę Sabalenkę i wreszcie Collins.

Chorwatka wcześniej w tym sezonie nie miała spektakularnych osiągnięć (jej ostatni znaczący rezultat to wygrana w turnieju WTA w Courmayeur niemal równo rok temu). Przed meczem ze Świątek miała łącznie za sobą dziewięć finałów, w trzech zwyciężyła.

Iga Świątek zdeklasowała rywalkę w trzecim secie

W pierwszym secie wyrównana rywalizacja trwała tylko do stanu 2:2. Od tego momentu Polka wygrała trzy kolejne gemy. Wprawdzie później Chorwatka zmniejszyła stratę na 5:3 dla Świątek, ale w następnym gemie górą była liderka rankingu WTA.

Druga partia wyglądała dokładnie odwrotnie. Ponownie było 2:2, ale trzy kolejne gemy padły łupem Vekić, która nie bała się podejmować ryzyka. Chorwatka poszła za ciosem, wygrała seta 6:3. W ostatnim gemie nie oddała Polce choćby punktu.

Świątek to nie zdeprymowało. Wręcz przeciwnie. Trzeci set był popisem polskiej tenisistki, Vekić bezradnie rozkładała ręce po niektórych akcjach. Skończyło się wynikiem 6:0.



8th title of 2022

64th win of 2022

24-1 in the US in 2022



Ten rok należy do Świątek, która już po raz dziewiąty wystąpiła w finale. Triumfowała w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i wielkoszlemowych French Open w Paryżu oraz nowojorskim US Open. Przed tygodniem przegrała w Ostrawie drugi finał WTA, po premierowym w Lugano w 2019 roku.

W San Diego Polka wróciła do swojej rutyny i wywalczyła 11. tytuł w karierze.

Iga Świątek (Polska, 1) - Donna Vekić (Chorwacja) 6:3, 3:6, 6:0