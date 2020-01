Świątek zaskoczyła samą siebie. "Nie spodziewałam się takiego wyniku"

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek po awansie do ćwierćfinału miksta w Australian Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po porażce z Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 5:7, 5:7 w czwartej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Poniedziałek był wyjątkowo wyczerpującym dniem dla Światek. Najpierw zmierzyła się z Anett Kontaveit w czwartej rundzie gry pojedynczej. Reprezentantka Estonii triumfowała po trzysetowym boju 6-7(4), 7-5, 7-5.

Zaledwie cztery godziny później Polka ponownie wyszła na kort. Tym razem wspólnie z Kubotem ograła parę Chan Hao-ching, Michael Venus po szybkim meczu 6-2, 6-3.

Takie natężenie spotkań było ogromnym wyzwaniem dla zaledwie 18-letniej zawodniczki. Tym bardziej, że pojedynek z Kontaveit wyraźnie odbił się na jej zdrowiu.

- Trudno mi opisać mecz w kilku słowach. Trwał 2,5 godziny, był wykańczający. Pod koniec obie się słaniałyśmy i nie grałyśmy już tego tenisa, co na początku. Fizycznie bardzo ciężko było znieść taką rywalizację - przyznała Świątek.

- Generalnie jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że nie wykorzystałam kilku szans w drugim secie i tego, że ją przełamałam. To jest dla mnie ogromne doświadczenie, które pokazuje, że niewiele brakuje mi do tego, by grać na topowym poziomie - dodała pochodząca z Raszyna zawodniczka.

Pomimo zmęczenia Polka kilkukrotnie zaimponowała efektownymi zagraniami. W pamięci kibiców na długo zostanie jej uderzenie między nogami.

- Zawsze na treningach gram dużo trick shotów. Mimo tego, że teraz gram o wysoką stawkę i nie chcę pokazać, że lekceważę przeciwniczki, bo nie to miałam na myśli, po prostu miałam ochotę tak zagrać - stwierdziła z uśmiechem satysfakcji, opisując widowiskowo zdobyty punkt.

Pochwały dla Kubota

Oswojenie się z grą w parze tuż po starciu z Kontaveit było kolejnym wyzwaniem dla młodej tenisistki.

- Ciężko się przestawić z grania singla i bycia samemu na korcie do takiej współpracy na mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę - chwaliła Kubota po poniedziałkowym maratonie spotkań.

- Mimo tego, że byłam bardzo zmęczona, fajnie było wyjść na miksta - przyznała 18-latka. - Cieszę się, że wygraliśmy i jesteśmy dalej w turnieju - przyznała z uśmiechem wyczerpana tenisistka.