Nowy wymiar dominacji Świątek. Takiego wyczynu nie widziano od ośmiu lat

Video: TVN 24

Iga Świątek: teraz potrafię się cieszyć i docenić triumf

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o radości towarzyszącej jej po zdobyciu tytułu. Porównała to do sytuacji, gdy dwa lata temu wygrała Roland Garros.

