Świątek z nerwowym awansem. Pierwszy raz ktoś się jej tak postawił

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do trzeciej rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Huberta Hurkacza w 2. rundzie Rolanda Garrosa.

Zobacz, co powiedziała Daria Abramowicz o występach Igi Świątek w Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Jakubem Ostrowskim po awansie do 3. rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedzieli Alicja Rosolska i Łukasz Kubot po awansie do drugiej rundy gry mieszanej w Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Simona Halep, na temat ataku paniki, którego dostała podczas meczu z Qinwen Zheng w 2. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co na temat meczu Igi Świątek z Alison Riske powiedzieli John McEnroe i Alize Lim.

Zobacz, co powiedzieli Piotr Sierzputowski i Paweł Kuwik po 5. dniu zmagań na paryskich kortach.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po zwycięstwie w 3. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po zwycięstwie w 3. rundzie Roland Garros.

Aleksandra Mirosław pokonała Emmę Hunt w wielkim finale wspinaczki na szybkość w Pucharze Świata w Salt Lake City.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal o grze Igi Świątek.

Zobacz, co powiedział reporter Eurosportu Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek w trzeciej rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Alicja Rosolska w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 2. rundzie debla w Roland Garros.

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros.

„Real Madryt czy Liverpool?" – takie słowa napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do 4. rundy Roland Garros. Polka wybierze się na sobotni finał Ligi Mistrzów.

To musiała być formalność. Świątek – wiadomo, ogrywa ostatnio wszystkich i wszędzie. Licznik zwycięstw z rzędu podkręcony przed sobotą do niesamowitej liczby – 30. Liderka rankingu, zwyciężczyni tych zawodów sprzed dwóch lat z jednej strony.

Skrót meczu Świątek – Kovinić w 3. rundzie Roland Garros
Iga Świątek pokonała Dankę Kovinić 6:3, 7:5 w trzeciej rundzie Roland Garros. Zobacz skrót tego spotkania.

"Jak powiedzieć po francusku Lasek Buloński?". Śmieszna...
Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Rozmowa na korcie z Igą Świątek po pokonaniu Kovinić w 3....
Zobacz całą rozmowę na korcie z Igą Świątek po pokonaniu Danki Kovinić w trzeciej rundzie Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros
Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Świątek przełamała Kovinić w 11. gemie 2. seta w Roland Garros
Iga Świątek przełamała Dankę Kovinić w 11. gemie drugiego seta w meczu 3. rundy Roland Garros.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...
Gorsze chwile Igi Świątek w drugim secie. Polka straciła przewagę 4:1 i po ośmiu gemach remisowała 4:4 z Danką Kovinić.

Świątek przełamała Kovinić w 2. gemie 1. seta w Roland Garros
Iga Świątek przełamała Dankę Kovinić w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy Roland Garros.

Szybka odpowiedź Kovinić. Świątek przełamana w 6. gemie 2....
Danka Kovinić przełamała Igę Świątek w szóstym gemie drugiego seta meczu 3. rundy Roland Garros.

Świątek szybko wygrała 3. gema w 1. secie starcia z Kovinić
Iga Świątek bardzo szybko wykorzystała swoje podanie i wygrała trzeciego gema w starciu z Danką Kovinić.

Kovinić przełamała Świątek w 7. gemie 1. seta starcia ze...
Danka Kovinić przełamała Igę Świątek w siódmym gemie pierwszego seta w meczu 3. rundy Roland Garros.

Świątek przełamała Kovinić w 3. gemie 2. seta w Roland Garros
Iga Światek przełamała Dankę Kovinić w trzecim gemie drugiego seta w Roland Garros.

Kovinić po raz kolejny przełamana w 2. secie starcia ze...
W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło.

Świątek wygrała 1. seta w starciu z Kovinić w 3. rundzie...
Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Danką Kovinić w meczu trzeciej rundy Roland Garros. Zobacz piłkę setową.

Dobra wymiana wygrana przez Świątek w 2. gemie 1. seta starcia...
Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Igę Świątek w drugim gemie pierwszego seta starcia z Danką Kovinić w 3. rundzie Roland Garros.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji
Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji.

Paweł Kuwik o meczu Igi Świątek z Alison Riske w Roland Garros
Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske.

Iga Świątek po zwycięstwie z Alison Riske w Roland Garros
Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros.

Piłka meczowa ze spotkania Igi Świątek z Alison Riske w 2....
Zobacz piłkę meczową z meczu Igi Świątek z Alison Riske w 2. rundzie Roland Garros.

Owacje dla Riske po pierwszym wygranym gemie w meczu z Świątek
Zobacz pierwszego przegranego gema przez Igę Świątek w starciu z Alison Riske.

Zabawna sytuacja podczas meczu Świątek. Iga zapomniała, że nie...
Zobacz zabawną sytuację podczas meczu Igi Świątek i Alison Riske w Roland Garros.

Z drugiej Kovinić. 27-latka sklasyfikowana pod koniec drugiej setki. Już parę dobrych lat kariery, ale bez turniejowego zwycięstwa.

I faktycznie. Iga wystartowała perfekcyjnie. Gem otwarcia, swoje podanie, wygrała do zera. Siła uderzenia, precyzja, szybkość poruszania się po korcie. To były jej atuty, którymi biła rywalkę na głowę.

Kovinić się postawiła

Dużo bardziej zacięty był kolejny gem. Zawodniczka z Czarnogóry, pozbawiona atomowego serwisu, przy podaniu stawiała na precyzję. To była woda na młyn dla Polki. Szybko objęła prowadzenie 30:0, ale Kovinić się obroniła. Postawiła na zmianę rytmu, zaryzykowała przy podaniu, robiła to mocniej, i odrobiła straty. Była nawet piłkę od wyrównania stanu meczu, ale wtedy Świątek błysnęła bekhendem i piłką posłaną milimetry przed linię. Aż podniosła rękę, tak była zadowolona ze swojego zagrania. Grały na przewagi.

Kovinić się postawiła. Coś, czego dawno nie było w meczu polskiej tenisistki. Gem, który trwał niespełna kwadrans! Niemal tyle, w ile Świątek załatwiała ostatnio sprawy w całym secie. Siedem równowag! Przełamanie dopiero za siódmym razem! W końcu. Iga prowadziła 2:0.

Wideo: Eurosport Dobra wymiana wygrana przez Świątek w 2. gemie 1. seta starcia z Kovinić w Roland Garros

Ale za moment wszystko wróciło do normy. Polka swój gem serwisowy znów wygrała bez straty punktu. 3:0. Zaliczka była pokaźna.

Wideo: Eurosport Świątek szybko wygrała 3. gema w 1. secie starcia z Kovinić

Świątek w chwilowym potrzasku

Za chwilę także Kovinić swoje podanie wygrała do zera. Serwowała mocniej niż zazwyczaj, poskutkowało. Świątek była bezradna, ale wciąż to ona prowadziła z bezpieczną przewagą. Wydawało się, że nie do roztrwonienia. Ale już było widać, że zanosiło się na najpoważniejsze wyzwanie Igi w tej edycji Rolanda Garrosa. Rywalka nie zamierzała tylko odhaczyć spotkania z liderką rankingu. Chciała postraszyć faworytkę, może nawet sprawić niespodziankę.

Niby wszystko szło zgodnie z planem Polki, bo wygrała swoje podanie, ale później sama dała się przełamać. Przewaga, zdawało się, że bezpieczna, nagle okazała się zagrożona. Świątek prowadziła już 4:3, a serwowała Kovinić.

Wideo: Eurosport Kovinić przełamała Świątek w 7. gemie 1. seta starcia ze Świątek w Roland Garros

Na szczęście to były chwilowe problemy najlepszej tenisistki świata. Odpłaciła pięknym za nadobne. Odebrała za moment to, co straciła. Pokusiła się o drugie przełamanie. Prowadziła 5:3. Parę minut później zamknęła seta.

Uff. Były tarapaty, ale Iga z nich się wykaraskała.

Wideo: Eurosport Świątek wygrała 1. seta w starciu z Kovinić w 3. rundzie Roland Garros

Cztery kolejne gemy Świątek, cztery Kovinić

Kovinić nie zamierzała odpuszczać. Kolejną partię rozpoczęła od wygrania swojego podania, ale wtedy Świątek wrzuciła wyższy bieg. Zrewanżowała się przy swoim serwisie, następnie przełamała rywalkę, a swój gem serwisowy wzięła popisowo - do zera. Było 3:1, a to nie koniec.

Polka wskoczyła na swój normalny poziom. Znów przełamanie i zaciśnięta pięść w geście triumfu. 4:1.

Wideo: Eurosport Kovinić po raz kolejny przełamana w 2. secie starcia ze Świątek w Roland Garros

Kovinić? Ona nie z tych, co się łatwo poddają. Grała swoje. Wcale nie była myślami przed szatnią i spakowaniem walizki. Złapała kolejny oddech, postawiła wszystko na jedną kartę i udało się. Cieszyła się z odebrania serwisu Świątek, to ona triumfowała, cieszył się również jej sztab.

Za moment wygrała swoje podanie. Zrobiło się gorąco. 4:3 dla Polki. Trzeba było działać, bo tenisistka z Czarnogóry nieustannie wywierała presję. I co? Ambitna Kovinić znów przełamała! 4:4.

Było komfortowo w obozie Polki. Zrobiło się nerwowo, bo za moment skazana na porażkę rywalka wygrała czwarty gem z rzędu. 5:4 dla Kovinić. Niesamowity obrót spraw. Konia z rzędem temu, kto przewidział taki scenariusz.

Wideo: Eurosport Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze Świątek w 3. rundzie Roland Garros

Świątek w końcu odetchnęła

W końcu się udało. Świątek odpowiedziała udanym gemem serwisowym. Remis. Ulga.

Poszła za ciosem. Znów pokazała, że jest mocna psychicznie. Tarapaty? Co z tego. One ją napędzają. Przełamała Kovinić oraz postawiła kropkę nad i w kolejnym gemie. 7:5 i cały mecz wygrany w dwóch setach.

Wideo: Eurosport Świątek awansowała do 4. rundy Roland Garros

Iga Świątek coraz bliżej Venus Williams

Na razie droga Świątek do turniejowego zwycięstwa w Paryżu wygląda modelowo. W poprzedniej rundzie ograła Amerykankę Alison Riske 6:0, 6:2. Jeszcze wcześniej ukraińską tenisistką Łesią Curenko w podobnych rozmiarach - 6:2, 6:0. Jest po trzech spotkaniach w Paryżu, trzy wygrane.

31 zwycięstw z rzędu. Do najlepszych pod tym względem w tym wieku brakuje Idze niewiele. Venus Williams (35), Serena Williams (34) i Justin Henin (32) coraz bliżej.

Ostatnią zawodniczką, która pokonała Polkę, była w połowie lutego na zawodach w Dubaju Łotyszka Jelena Ostapenko. Szmat czasu.

W tym sezonie Świątek wygrała już pięć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie. Pędzi po zwycięstwo nr 6.

Iga Świątek - Danka Kovinić 6:3, 7:5