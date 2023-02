Koncert i słodka zemsta Świątek. Jest krok bliżej obrony tytułu

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Po niezbyt udanym Australian Open, w którym dotarła do czwartej rundy, Świątek zrobiła sobie trzytygodniową przerwę od gry. Spokojny trening w Polsce miał zaowocować w szczególnie ważnej dla Polki części sezonu. To właśnie o tej porze w ubiegłym roku zaczęła dominować i wygrywać turniej za turniejem. Zbudowała tym samym dużą przewagę w rankingu WTA, której teraz musi bronić.

Decydowały pojedyncze punkty. Hurkacz ich nie wygrywał Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Pierwszą przeszkodą w drodze po obronę tytułu w Dosze okazała się być Collins (42. WTA). Amerykanka to rywalka z pewnością trudna, a do tego Świątek miała z nią rachunki do wyrównania. To właśnie tenisistka z Florydy powstrzymała ją w półfinale ubiegłorocznego Australian Open. I ten rewanż udał się znakomicie.

Od początku pod kontrolą

Wobec rozstawienia z numerem 1 Świątek miała wolny los w pierwszej rundzie. Tu pewną przewagę zaznajomienia z kortem miała Collins, która rywalizowała już na tym etapie, ale różnicy widać nie było żadnej.

Polka zaczęła znakomicie. Pierwszego gema wygrała, sprawę załatwiając niemal wyłącznie serwisem. Bardzo szybko sięgnęła też po przełamanie. Pozwoliły jej na to bardzo głębokie returny, który spychały Collins do defensywy i w konsekwencji powodowały jej błędy. Szczególnie widoczna była różnica w dynamice obu zawodniczek. W tym aspekcie Świątek od początku miała dużą przewagę.

Polka szybko przejęła kontrolę nad pierwszym setem, ale nie zamierzała zdejmować nogi z gazu. Imponowała jej dynamika i praca na nogach, rywalkę nękała świetnie dobieraną grą kątową. Po ledwie 13 minutach było 4:0.

Ostatecznie Świątek przełamała również po raz trzeci i wygrała seta 6:0. To był pokaz jej siły, była spokojna i skoncentrowana na celu, a Collins nie wychodziło nic. Statystyki pierwszej partii były dla Amerykanki miażdżące - wygrała tylko cztery z 28 rozegranych akcji, zaledwie jedną przy własnym podaniu.



Speedy Swiatek @iga_swiatek takes the opening set 6-0 in just 21 minutes!#QatarTennispic.twitter.com/DjTQF9tapt — wta (@WTA) February 15, 2023





Liderka rankingu WTA grała koncert, ale musiała mieć się na baczności. Collins w każdej chwili mogła się obudzić.

W pełnym biegu, między nogami. "Jedno z uderzeń roku" Zheng Qinwen... czytaj dalej » Kiedy Świątek wygrała pierwszego gema drugiego seta, miała na koncie już dziesięć kolejnych wygranych punktów. Serię zakończyła na 13, ale nie przeszkodziło jej to w przełamaniu rywalki. Znów przy pierwszej możliwej okazji "ustawiła" sobie seta. Pozostawało jedynie spokojnie dograć ten mecz.

Przy wyniku 0:6, 0:2 Collins wyraźnie poczuła, że nie ma już nic do stracenia. Zaczęła grać odważniej i trafiać. Na przełamanie rewelacyjnie dysponowanej Świątek to nie wystarczyło, choć gem był długi i zacięty.

W dziesiątym gemie Amerykanka zagrała wreszcie tak, jak do tego przyzwyczaiła w ostatnich miesiącach. Wreszcie wygrała gema i wyraźnie miała jeszcze ochotę do walki.

Zadanie dla Świątek było proste - neutralizowanie mocnych uderzeń rywalki i pilnowanie skuteczności przy własnym podaniu. I właśnie to robiła. Co więcej, zdołała jeszcze mocniej zepchnąć Collins do defensywy i wygrała ostatecznie 6:0, 6:1. To był absolutny popis.



Title defense mode officially



World No.1 @iga_swiatek moves past Collins, 6-0, 6-1!#QatarTennispic.twitter.com/ZkzNR3SRlB — wta (@WTA) February 15, 2023





Świątek w ćwierćfinale zagra ze szwajcarską mistrzynią olimpijską Belindą Bencic.

2. runda turnieju WTA 500 w Dosze:

Iga Świątek - Danielle Collins 6:0, 6:1.