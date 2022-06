Dlaczego wygra Świątek, dlaczego Gauff? Amerykanie prognozują przed finałem

Zobacz, co powiedziała Cori Gauff po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Każdy mecz to inna historia, na korcie nigdy nie można być niczego pewnym, ale jedno jest jasne - żadna z rywalek na razie nie ma pomysłu na to, jak pokonać Igę Świątek. Polka ma na swoim koncie już 34. zwycięstwo z rzędu i szansę na wygraną w turnieju Rolanda Garrosa.

"Na papierze Świątek powinna wygrać, ale wynik może być na styku, może będą trzy sety. Jeśli Gauff będzie dobrze serwować, ma duże szanse. Jeśli nie, Świątek może okazać się za silna" - typują w artykule dziennikarze amerykańskiego portalu. Obie zawodniczki zostały "rozłożone" przez nich na czynniki pierwsze.

Dlaczego wygra Światek

"Jest obecnie najlepszą zawodniczką na świecie". Droga Igi Świątek do finału. Dominacja i kosmiczne liczby Jeden stracony... czytaj dalej »

ESPN przypomina, że od lutowej porażki z Jeleną Ostapenko raszynianka przegrała tylko dwa sety - jeden w Stuttgarcie i jeden w Paryżu. Jej zwycięska seria trwa już 35 meczów, po drodze triumfowała w turniejach w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

"Jest znacznie lepszą zawodniczką niż będąc triumfatorką w 2020 roku".

Dwa lata to w tenisie bardzo dużo. Polka znacznie poprawiła grę, odkąd pierwszy raz w karierze zdobywała w Paryżu wielkoszlemowy tytuł. Dziennikarze uważają, że zakończenie kariery przez Ashleigh Barty mogło "pozostawić Polkę osamotnioną, pozbawioną rywala i motywacji, podobnie jak w przypadku Johna McEnroe'a, gdy odszedł Bjorn Borg". Iga została liderką światowego rankingu i nie zanosi się, by to się w najbliższym czasie zmieniło. Portal przytacza słowa Świątek, o tym, że będąc numerem jeden, to ona wywiera presję na rywalkach, a nie na odwrót.

"Jej serwis jest silny, forhend zabójczy, bekhend solidny, a wiara nie do zachwiania".

ESPN chwali pracę jej teamu nie tylko podczas treningów, ale również poza kortem wykonywaną przez psycholog Darię Abramowicz. "Wrodzona zdolność Świątek do znalezienia rozwiązania na boisku, gdy ma kłopoty, jest imponująca" - podkreśla serwis.

"Agresywnie przy drugim serwisie przeciwnika, gdzie zdobyła 66% punktów, wywiera presję na rywalkach".

Ten element może mieć kluczowe znaczenie. Piętą achillesową Gauff jest bowiem nie najlepszy drugi serwis. "Iga wtedy zaatakuje. Trudno ją zatrzymać" - twierdzą dziennikarze.

Dlaczego wygra Gauff?

"Jest niezwykle dojrzała na korcie". Gauff ucieka od presji przed finałem. "Świątek zdecydowaną faworytką" Iga Świątek i... czytaj dalej »

Przed dwoma laty Amerykanka dotarła w Paryżu do ćwierćfinału, a tegoroczny udział zaczęła od świętowania matury. "Od początku wyglądała na zrelaksowaną, zdeterminowaną i absolutnie w swoim żywiole" - zauważa ESPN.

"Mączka może okazać się jej najlepszą nawierzchnią".

Dziennikarze podkreślają, że pochodząca z Delray Beach na Florydzie Gauff świetnie porusza się po wszystkich nawierzchniach, a w Paryżu "przystosowała się do ślizgania się".

"To jej pierwszy finał Wielkiego Szlema".

Amerykańscy dziennikarze spodziewają się, że u rozstawionej w stolicy Francji z numerem 18. tenisistki będzie widać nerwy, ale twierdzą, że stawka jej nie sparaliżuje i dostosuje się do poziomu meczu. "To prawdopodobnie jej pierwszy z wielu finałów Wielkiego Szlema, na pewno nie jednorazowy" - przekonują. Warto podkreślić, że Gauff dotychczas dwa razy grała w finałach turnieju WTA i oba wygrała - w Linzu w 2019 roku i w Parmie w 2021.

"Jeśli skupi się na wymianach bekhendowych, może wygrać".

ESPN twierdzi, że wiele będzie zależeć od tego, jak dużą kontrolę 18-latka uzyska od samego początku. "Jeśli Świątek będzie dobrze serwować i postawi na forhend, może być ciężko" - tłumaczą.

"Nie ma nic do stracenia".

Nikt, nawet sama Gauff nie ma wątpliwości, że to Polka będzie faworytką tego pojedynku, ale przekonuje, że wyjedzie na kort, by "grać swój najlepszy tenis. W finale Wielkiego Szlema wszystko może się zdarzyć" - cytują słowa Amerykanki dziennikarze.