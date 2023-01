Iga Świątek poznała rywalkę w 3. rundzie Australian Open

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka po awansie do 3. rundy turnieju.

W pierwszej rundzie Świątek po dwugodzinnym boju wygrała z niemiecką tenisistką Jule Niemeier 6:4, 7:5. W drugiej wygrana z Kolumbijką Camilą Osorio przyszła jej znaczniej łatwiej. Po godzinie i 24 minutach zwyciężyła 6:2, 6:3.

Kolejną rywalką Polki będzie niespodziewanie Cristina Bucsa. Hiszpanka mołdawskiego pochodzenia wyeliminowała w drugiej rundzie mistrzynię z 2019 roku, Kanadyjkę Biancę Andreescu, wygrywając po zaciętym boju i blisko trzygodzinnej rywalizacji 2:6, 7:6 (9-7), 6:4.



What a win



Qualifier Cristina Bucsa defeats 2019 #USOpen champion Bianca Andreescu 2-6 7-6(7) 6-4 to make the third round. #AusOpen#AO2023pic.twitter.com/MEQfHIEuyl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

Dla niej to życiowy sukces. W nagrodę zmierzy się z liderką światowego rankingu.

Tenisistka, która w Nowy Rok świętowała 25. urodziny, potrzebowała również w pierwszej rundzie Australian Open trzech setów na wyeliminowanie rywalki. Niemkę Evę Lys pokonała 2:6, 6:0, 6:2.

Iga Świątek - Cristina Bucsa. Kiedy i o której mecz?

Mecz trzeciej rundy pomiędzy Polką a Hiszpanką odbędzie się w piątek 20 stycznia. Dokładną godzinę i kort rozegrania spotkania poznamy w czwartek.

Będzie to pierwszy w karierze pojedynek obu pań.