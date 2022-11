Świątek z kompletem zwycięstw w WTA Finals. Rywalka znów bez szans

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

WTA Finals 2022: terminarz, wyniki, tabele. Zobacz sytuację Igi Świątek Trwa WTA Finals... czytaj dalej » Świątek w Teksasie wcześniej wygrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 6:2, 6:3 oraz Francuzką Caroline Garcią 6:3. 6:2. Już po tym drugim spotkaniu miała zapewniony awans do półfinału z pierwszego miejsca.

Z 18-letnią Gauff starsza o prawie trzy lata raszynianka, liderka światowego rankingu, zmierzyła się po raz piąty w karierze i wszystkie pojedynki rozstrzygnęła na swoją korzyść. Trzy z nich tenisistki rozegrały w tym roku: w San Diego, Miami oraz przede wszystkim w finale wielkoszlemowego French Open.

W żadnym secie w tym sezonie Amerykanka nie wygrała więcej niż trzech gemów. Tylko w Rzymie w poprzednim sezonie udało jej się doprowadzić do tie-breaka, ale wówczas Polka także zwyciężyła w dwóch setach.

Dobry początek Gauff

W sobotę podtrzymany został schemat znany z tego roku, choć spotkanie lepiej rozpoczęła reprezentantka gospodarzy. Gauff pewnie wygrała swoje trzy pierwsze gemy serwisowe, a przy stanie 1:0 zmusiła Polkę do bronienia dwóch break pointów.

Przełomowy okazał się siódmy gem, w którym to Amerykanka broniła się przed przełamaniem. Trzy razy jej się to udało, za czwartym popełniła jednak podwójny błąd serwisowy i Polka pierwszy raz tego wieczoru objęła prowadzenie. Później Świątek nie oddała już rywalce ani jednego gema.



W drugim secie faworytka spisywała się jeszcze lepiej, bo wystrzegała się niewymuszonych błędów, których wcześniej miała dwa razy więcej od rywalki. W trwającym 70 minut meczu wykorzystała pierwszą piłkę meczową i do niedzielnego półfinału przystąpi z kompletem zwycięstw i bez straty seta.



Galloping into the semifinals in style



@iga_swiatek tops the Tracy Austin Group without losing a set!#WTAFinalspic.twitter.com/xX46iB4wOT — wta (@WTA) November 6, 2022





Wygrana z Gauff przybliżyła ją do zgarnięcia maksymalnej kwoty 1,68 mln dolarów, bo na tyle może liczyć triumfatorka, jeśli "po drodze" wygra wszystkie pięć meczów. W półfinale Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką.

Francuzka wydarła awans

Do dalszej fazy z tej grupy zakwalifikowała się również Garcia. Wcześniej w sobotę po zaciętym meczu wygrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 4:6, 6:1, 7:6 (7-5). O miejsce w finale powalczy z Greczynką Marią Sakkari.