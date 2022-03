Świątek kontynuuje niesamowitą serię. Krótki odpoczynek nie wybił jej z rytmu

W dużej mierze przez zwycięstwa w imprezach rangi WTA 1000 w Dausze i Indian Wells, a także z powodu sensacyjnego zakończenia kariery przez Ashleigh Barty stało się to, czego nigdy wcześniej nad Wisłą nie uświadczyliśmy. Świątek w zestawieniu, które zostanie opublikowane 4 kwietnia, stanie się pierwszą w historii polską jedynką rankingu.

Sama zainteresowana absolutnie nie ma jednak zamiaru na tym poprzestać. W poniedziałek walczyła o - uwaga! - czternastą wygraną z rzędu, a także postawienie kolejnego kroku do triumfu w trzecim turnieju z rzędu.

Co więcej, na kort na Florydzie weszła o godzinie 21:45 polskiego czasu, zaledwie 20 godzin po tym, jak rozpoczęła starcie poprzedniej rundy z Madison Brengle (wygrana 6:0, 6:3).

Lecz nawet niespotykanie krótki odpoczynek nie był w stanie przeszkodzić najlepszej obecnie zawodniczce świata.

Z będącą wielką nadzieją amerykańskiego tenisa, 17-letnią Gauff w pierwszym secie czekała do gema siódmego i stanu 3:3. W końcu jednak postawiła kropkę nad i, przewagę w formie i doświadczeniu udowadniając także przy serwisie rywalki.



Po tamtym przełamaniu złapała już taki luz i tak wielką pewność siebie, że do ćwierćfinału turnieju weszła razem z drzwiami. W dalszej części seta pierwszego i całym secie drugim straciła już tylko jednego gema, momentami wręcz młodszą rywalkę dominując na korcie. Ostatecznie z meczem 1/8 uwinęła się w godzinę i 17 minut. De-mol-ka!

Warto dodać, że z ostatnich 21 akcji raszynianka wygrała aż 19. Na tym poziomie to coś niesamowitego.

W kolejnej rundzie Polka zagra z lepszą z pary Czeszka Petra Kvitova - Rosjanka Weronika Kudiermietowa.

Wynik meczu 4. rundy, WTA Miami:

Cori Gauff - Iga Świątek 3:6, 1:6