Iga Świątek po zwycięstwie w Paryżu. "Jestem gotowa trochę poświętować"

"Coś piekielnie pięknego!". Gwiazdy sportu gratulują Idze Świątek Gratulacje dla... czytaj dalej » W sobotnim finale Świątek nie dała większych szans Coco Gauff zwyciężając 6:1, 6:3. Polka małe problemy miała tylko na początku drugiej partii, kiedy została przełamana. Później jednak wygrała pięć gemów z rzędu i nie wypuściła szansy z rąk.

Na pomeczowej konferencji została zapytana, jak smakuje sobotnie zwycięstwo i czym różni się od tego, co miało miejsce dwa lata temu, gdy również w Paryżu triumfowała po pokonaniu Sofii Kenin.

- To niesamowite uczucie. Bardzo inne niż po poprzednim zwycięstwie. Mam wrażenie, że teraz byłam bardziej gotowa na to, co się wydarzyło i czułem się lepiej przygotowana. Dwa lata temu to wszystko było szaleństwem, teraz jestem gotowa nawet trochę poświętować – wyznała.

Iga Świątek: więcej stresu w finale

Polka została również zapytana o swoje podejście do finałowych spotkań. Choć stara się nie nakładać na siebie dodatkowej presji, to jednocześnie nie ukrywa, że takie mecze różnią się od starć we wcześniejszych rundach.

- Szczerze, to staram się to traktować tak jak każdy inny mecz, co jest trudne. Zawsze jest jednak trochę więcej stresu, bo wie się, że turniej się kończy i to ostatni mecz, więc dobrze by było zakończyć go jak trzeba. Trochę zaczynam się z tym godzić. Staram się polegać na swoich silnych stronach – powiedziała.

- Jestem również świadoma, że moi rywale będą zestresowani, więc staram się nie panikować i być mniej zestresowana niż oni – dodała z uśmiechem.

Iga Świątek na konferencji prasowej po Roland Garros 2022: czułam się lepiej przygotowana

- Najtrudniejszą rzeczą w Wielkim Szlemie jest to, żeby nie myśleć za dużo w dniu wolnym. Wczorajszy dzień wolny był najtrudniejszą częścią, bo chcesz się uspokoić, ale się nie da, myślisz o przeciwniczce. To, że mam kogoś, z kim mogę porozmawiać, wsparcie od zespołu, jest rzeczą pomocną – podkreśliła w późniejszej części konferencji.

Dobrze, że Lewandowski się nie ujawnił

Na trybunach kortu Philippe'a Chatriera aż roiło się od znanych osobistości. Nie zabrakło również napastnika Bayernu Monachium i kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Świątek nie wiedziała o jego obecności.

- Nie miałam pojęcia, że jest na trybunach i bardzo się z tego cieszę, bo byłabym tylko bardziej zestresowana. Nie wiem, czy jest wielkim fanem tenisa, ale to jednak od wielu lat najlepszy sportowiec w Polsce i trudno uwierzyć, że przyszedł na mój mecz. Mam nadzieję, że mu się podobało i jeszcze kiedyś wróci – przyznała.

Iga Świątek o Robercie Lewandowskim i jego obecności

Najbardziej dumna z "pokonania" Sereny

Polka została również zapytana o to, z czego jest najbardziej dumna po swoim świetnym występie w całym turnieju. Wygrana nad Coco Gauff sprawiła, że nie tylko zrównała się z Venus Williams pod względem największej liczby zwycięstw z rzędu od 2000 roku, ale wyprzedziła również jej bardziej utytułowaną siostrę Serenę.

- Może to zabrzmi dziwnie, ale to 35. zwycięstwo z rzędu i fakt, że to więcej niż miała Serena Williams, jest czymś wyjątkowym. Zawsze chciałam coś osiągnąć, a po wynikach Sereny trudno jest ją w czymkolwiek przebić. Mam wrażenie, że zrobiłam coś, czego nie osiągnął nikt, a może nawet więcej – wyznała.

Iga Świątek: osiągnęłam coś więcej niż Serena Williams

Najpierw odpoczynek, potem Wimbledon

Kolejnym wielkoszlemowym turnieju w kalendarzu będzie Wimbledon, który rozpocznie się już 22 czerwca. Polka nie wie jeszcze, jak będzie się przygotowywała do tej imprezy.

- Nie wiem. Chciałabym posiedzieć tydzień w domu. Nie rozmawiałam jeszcze z trenerem, to będzie jego decyzja, ale chcę posiedzieć w domu kilka dni – zaznaczyła.

Czy stać ją na sukces na wimbledońskiej trawie?

- Trener uważa, że jestem w stanie wygrywać więcej spotkań na trawie, ale ona zawsze jest zdradziecka i w sumie podoba mi się, że nie ma wobec mnie żadnych oczekiwań na tej nawierzchni. Może dzięki jego (Tomasza Wiktorowskiego – red.) doświadczeniom z Agą Radwańską uda mu się coś podpowiedzieć i polubię bardziej grę na tej nawierzchni – dodała.