Iga Świątek ponownie królową Paryża. Polka za szybka i za mocna w finale Roland Garros

Faworytką była zdecydowaną, choć w przeciwieństwie do młodej Amerykanki przegrała w całym turnieju jednego seta. Nie zmienia to faktu, że Polka drogę do finałowego meczu miało teoretycznie trudniejszą, a i tak nie dała większych szans rywalkom.

Ponadto Świątek znała już smak zwycięstwa w Wielkim Szlemie, gdy dwa lata temu triumfowała na paryskich kortach. Jakby tego było mało, w obecnym sezonie wygrała już pięć turniejów.

Jak się później okazało – niespodzianki nie było.

RELACJA Z FINAŁU: IGA ŚWIĄTEK - CORI GAUFF

Początek meczu był bardzo nerwowy w wykonaniu Gauff. Zgodnie z przewidywaniami amerykańskich ekspertów miała problemy z serwisem, szwankował return. Tymczasem Świątek z zimną krwią wykorzystywała każdą okazję do zdobycia punktu. Efekt? Po 8 minutach miała na koncie przełamanie i prowadziła 2:0.

Wprawdzie Amerykanka postawiła się tenisistce z Raszyna w trzecim gemie, ale i tak nie była w stanie się obronić: Świątek nie zmarnowała piątej szansy na przełamanie. Po chwili było już 4:0. Polka doskonale rozgrywała ten mecz taktycznie, wybierała odpowiednie rozwiązania niemal przy każdej akcji. Dopiero piąty gem okazał się szczęśliwy dla Gauff, co nie zmienia faktu, że przewaga liderki światowego rankingu była duża.

Zawodniczka z Atlanty musiała gonić wynik, ale Świątek wcale nie zamierzała zwolnić. W siódmym gemie wykorzystała drugą piłkę setową i po 33 minutach była bliżej triumfu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała 1. seta w meczu z Gauff w finale Roland Garros

Zaskakujący początek, dalej dominacja Świątek

Zanim rozpoczęła się druga partia, Gauff - zgodnie z przepisami – opuściła kort i udała się na krótką przerwę. Najwyraźniej musiała uspokoić emocje, ochłonąć. To podziałało. Drugi set rozpoczął się od przełamania w wykonaniu Amerykanki, która pozwoliła Świątek zdobyć tylko punkt. Następnie nie zmarnowała swojego podania i prowadziła 2:0. W kilka minut ugrała więcej, niż w całym pierwszym secie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Gauff przełamała Świątek w 1. gemie 2. seta finału Roland Garros

Pięć kolejnych gemów padło łupem Polki, która grała jeszcze bardziej precyzyjnie, szybciej i agresywnie. Gauff była bezradna. Choć wydawało się, że właśnie wróciła do gry, to Świątek szybko pozbawiała ją jakichkolwiek złudzeń. Kiedy raszynianka prowadziła już 5:2 stało się jasne, że nie wypuści szansy z rąk.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świetne zagranie Świątek w 7. gemie 2. seta w finale Roland Garros

Wprawdzie Gauff jeszcze się broniła i wygrała ósmego gema. Jednak to wszystko. W kolejnym gemie spotkanie zakończyło się wraz z pierwszą piłką meczową. Amerykanka wyrzuciła piłkę poza kort i Polka triumfowała!

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała Roland Garros 2022

A zatem stało się: Iga Świątek po raz drugi w karierze zwyciężyła turniej na paryskich kortach. Osiągnięcie Venus Williams z 2000 roku również wyrównała. 35 wygranych spotkań z rzędu - to robi wrażenie.

To jeszcze nie wszystko. Za zwycięstwo Świątek zarobiła 2,2 mln euro. Gauff otrzyma połowę tej kwoty.

Oglądasz Wideo: Eurosport Podpis Świątek na kamerze po triumfie w Roland Garros 2022

Iga Świątek - Cori Gauff 6:1, 6:3