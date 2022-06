Wyjątkowy finał Świątek - Gauff. W XXI wieku tak młode zawodniczki rywalizowały tylko raz

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros. Roland-Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału...

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed rozpoczęciem rywalizacji Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Daria Kasatkina po porażce z Igą Świątek w półfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału...

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału Roland...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału Roland...

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa. Mecz Igi Świątek w sobotę o godzinie 14.40 na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze, wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

IGA ŚWIĄTEK - COCO GAUFF. OGLĄDAJ NA ŻYWO W EUROSPORCIE EXTRA W PLAYERZE>>>

Amerykanie wskazali, czego potrzebuje Gauff, by wygrać ze Świątek w finale Iga Świątek jest... czytaj dalej » Świątek, która w trakcie paryskiej imprezy skończyła 21 lat, i trzy lata młodsza Gauff mierzyły się na zawodowych kortach dwukrotnie. W obu przypadkach zdecydowanie górą była Polka, ale żadne z ich starć nie miało takiej wagi, jak sobotni finał Rolanda Garrosa.

Świątek na drugim i siódmym miejscu

I właśnie fakt, że te dwie zawodniczki zagrają o wielkoszlemowy tytuł, sprawia, że spotkanie będzie wyjątkowe. Świątek i Gauff mają łącznie tylko 39 lat i dwa miesiące, a w XXI wieku tylko raz zdarzyło się, by o tak prestiżowe trofeum walczyły zawodniczki młodsze. Miało to miejsce w ubiegłorocznym US Open, kiedy zmierzyły się Emma Raducanu i Leylah Fernandez. Brytyjka, zwyciężczyni tamtego meczu, i Kanadyjka miały ledwie 37 lat i 10 miesięcy.

Co ciekawe, w tym zestawieniu Świątek pojawia się również na siódmym miejscu. Występując w finale Roland Garros 2020 miała 19 lat i pokonała trzy lata starszą Sofię Kenin.

W meczu Świątek - Gauff to Polka będzie zdecydowaną faworytką.

Najmłodsze uczestniczki finałów wielkoszlemowych w XXI wieku:

37 lat, 10 miesięcy, US Open 2021. Uczestniczki: - Emma Raducanu i Leylah Fernandez

39 lat, dwa miesiące, Roland Garros 2022. Uczestniczki: Iga Świątek i Coco Gauff

39 lat, 11 miesięcy, Wimbledon 2004. Uczestniczki: Maria Szarapowa i Serena Williams

40 lat, jeden miesiąc, Wimbledon 2001. Uczestniczki: Venus Williams i Justin Henin

40 lat, 10 miesięcy, Australian Open 2008. Uczestniczki: Maria Szarapowa i Ana Ivanović

40 lat, 11 miesięcy, Roland Garros 2002. Uczestniczki: Justin Henin i Kim Clijsters

41 lat, dwa miesiące, Roland Garros 2020. Uczestniczki: Iga Świątek i Sofia Kenin.