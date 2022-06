Amerykanie wskazali, czego potrzebuje Gauff, by wygrać ze Świątek w finale

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa. Mecz Igi Świątek w sobotę o godzinie 14.40 na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze, wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Przed meczem Gauff - Świątek w USA panują umiarkowane nastroje. Docenia się fakt dojścia do finału ich zawodniczki, ale nikt nie skłania się ku buńczucznym zapowiedziom, że 18-latkę stać na pokonanie kapitalnie grającej Polki.

"Logiczny i obiecujący skład finału"

Wtargnięcie na kort w Paryżu. Przerwano półfinał Rolanda Garrosa Drugie spotkanie... czytaj dalej » Witryna tennis.com cieszy się, że po tym, jak we wcześniejszych rundach faworytki padały jak muchy - aż dziewięć z zawodniczek z dziesięciu najwyżej rozstawionych pożegnało się z turniejem jeszcze przed drugim tygodniem - skład finału jest zarówno "logiczny jak i obiecujący, a siła i jakość obu gwiazd jest wyrównana".



Świątek ma być w tej konfiguracji wyborem logicznym, za to jej rywalka optymistycznym powiewem na przyszłość. Zauważa się, że obie zawodniczki znają siebie od czasów juniorskich i już w 2018 mogły spotkać się ze sobą w finale French Open - Polka przegrała jednak w półfinale, a Gauff zgarnęła całą pulę.



W dorosłym tenisie Świątek odskoczyła Amerykance, bo ma najwyższy ranking w WTA (Gauff jest 23.) i Szlema na koncie. Świątek wygrała także dwa bezpośrednie mecze, w tym ostatni 6:3 6:1.



"Takimi wynikami kończyła zresztą niemal wszystkie swoje spotkania na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, bez względu na to, kto stał po drugiej stronie siatki" - wyjaśnia tennis.com.



Jeśli Gauff ma wygrać to musi zagrać to, co ma najlepsze: uderzać mocno i szybko, być agresywna zarówno w obronie, jak i ataku. W wywalczeniu pierwszego Szlema nastolatce mogą także pomóc nerwy u Polki, ale jak zauważa witryna - "Świątek nawet jak nie ma najlepszego dnia to i tak wygrywa 6:2 6:1".

"Najlepsza na całej planecie"

Również ESPN pisze o "najlepszym z możliwych finale kobiet", w którym zmierzy się "mistrzyni z 2020 roku, która szuka 35. wygranej z rzędu i drugiego tytułu wielkoszlemowego, co scementuje jej pozycję bezapelacyjnej jedynki na świecie" oraz nastolatka, która kontynuuje swoją "wymarzoną drogę do wywalczenia pierwszego Szlema w karierze, pokazując przy tym klasę i dojrzałość zarówno na korcie jak i poza nim".



Więcej szans redakcja daje Polce, która jest "najlepsza na całej planecie", oraz która jest "dużo lepsza niż wówczas, gdy wygrywała w Paryżu w 2020 roku".

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros

Zauważa się, że zakończenie kariery Australijki Ashleigh Barty mogło wpłynąć na Świątek negatywnie i sprawić, że nie będzie miała chęci ani motywacji (porównuje się tu odczucia Johna McEnroe po zejściu ze sceny jego wielkiego rywala Bjoerna Borga), ale w przypadku Polki samo bycie numerem jeden jest największą motywacją.



"Na papierze faworytką jest Świątek, ale wynik może być bliski - nawet trzysetowy. Jeśli Gauff będzie dobrze serwować, będzie miała szansę" - przepowiada ESPN.

"Najcięższe z zadań w kobiecym tenisie"

CBS News skupia się na młodym wieku Gauff, która dwa tygodnie temu pozowała z dyplomem ukończenia liceum przed Wieżą Eiffla. Teraz jest najmłodszą finalistką Szlema od czasu Marii Szarapowej, która w 2004 wygrała Wimbledon. Redakcja zauważa także, że choć nie straciła po drodze do finału seta, to część pracy wykonały za nią rywalki, które eliminowały wyżej rozstawione zawodniczki.



21. wielkoszlemowy finał z polskim akcentem Spotkanie Igi... czytaj dalej » Podczas całej tegorocznej edycji Roland Garros jej jedyną przeciwniczką z rozstawieniem była Elise Mertens (nr 31.). Aby pokonać Świątek, którą - ze względu na formę jaką prezentuje ostatnio - witryna nazywa "dużo trudniejszym testem" Gauff musi sięgnąć po arsenał złożony z "potężnego serwisu, wspaniałego bekhendu i coraz lepszego forhendu".



"New York Times" również pisze o większej dojrzałości zarówno fizycznej jak i psychicznej Gauff, która zaledwie rok temu w ćwierćfinale French Open rzucała rakietą po swoich nieudanych zagraniach w starciu z późniejszą mistrzynią Czeszką Barborą Krejcikovą.



- Wtedy chciałam wygrać aż za bardzo. Teraz też chcę, ale jeśli to nie nastąpi, świat się nie zawali - mówi 18-latka, która wg "NYT" ma przed sobą "najcięższe z zadań w kobiecym tenisie" - rywalizację z "mocną i coraz bardziej gruntującą swoją pozycję Świątek".



Redakcja przyznaje, że szanse na wygraną Amerykanki nie są wielkie i uważa, że jeśli Gauff uda się doprowadzać do długich wymian, to może to zmusić Polkę do "popełnienia większej liczby błędów niż zazwyczaj".



Jeśli Gauff wygra, nie tylko awansuje na 8. miejsce w rankingu WTA, ale sprawi także urodzinowy prezent swojemu bratu Cameronowi, który w niedzielę skończy 9 lat.