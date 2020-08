Szybka porażka Świątek w Nowym Jorku. Pozostał tylko debel

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po porażce z Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 5:7, 5:7 w czwartej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek po awansie do ćwierćfinału miksta w Australian Open

Deblowa wygrana Hurkacza. Teraz zagra przeciwko partnerowi Hubert Hurkacz i... czytaj dalej » Linette uległa doświadczonej Rosjance Wierze Zwonariowej 6:1, 3:6, 1:6.

Pozostała gra podwójna

Obie Polki występują w tej imprezie także w deblu. Linette w parze z Brytyjką Heather Watson zmierzą się 1. rundzie z Amerykankami Cori Gauff i Catherine McNally. A Świątek i Słowaczka Viktoria Kuzmova wygrały dzień wcześniej z ukraińskimi bliźniaczkami Nadią i Ludmyłą Kiczenok 6:2, 6:3.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii COVID-19 przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wyniki meczów 1. rundy:

Christina McHale (USA) - Iga Świątek (Polska) 2:6, 4:6

Wiera Zwonariowa (Rosja) - Magda Linette (Polska) 1:6, 6:3, 6:1