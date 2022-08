Świątek marzy o spotkaniu z Williams. W Cincinnati to możliwe tylko w finale

Transmisje z turnieju US Open w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze Grały dwie Rosjanki, a na trybunach ukraińska flaga. Zagrożono wezwaniem policji Wielkie... czytaj dalej »

Świątek w dzieciństwie podziwiała jej mecze w telewizji i nie przypuszczała wówczas nawet, że kiedyś będzie mogła realnie myśleć o spotkaniu się z nią na korcie. Williams po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze sięgnęła blisko dwa lata przed narodzinami Polki, w 1999 roku w US Open. Obecnie ma na swoim koncie aż 23 trofea najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych. 41-letnia Amerykanka niedawno zasugerowała, że wkrótce skończy z profesjonalnym graniem.

Świątek - Williams tylko w finale

- Chciałabym choćby poczuć, jak to jest zobaczyć ją po drugiej stronie siatki - powiedziała 21-latka na konferencji prasowej.

Drabinka trwającego turnieju w Cincinnati niestety nie sprzyja temu wyczekiwanemu pojedynkowi. Aktualna liderka rankingu WTA znajduje się w jej górnej części, a Williams w dolnej, co oznacza, że mogą trafić na siebie dopiero w meczu finałowym.

Świątek rozpocznie zmagania w środę od 2. rundy, w której zmierzy się z inną reprezentantką gospodarzy, Sloane Stephens.

Z kolei była pierwsza rakieta świata już w 1. rundzie zagra z triumfatorką ubiegłorocznego US Open Emmą Raducanu.



Main draw in Cincinnati, where Iga Swiatek, Anett Kontaveit, Paula Badosa, and Maria Sakkari are the top seeds.



Round 1: Serena Williams vs. Emma Raducanu#CincyTennispic.twitter.com/KnNLOZORWN — WTA Insider (@WTA_insider) August 12, 2022





- Trudno mi nawet nawiązać kontakt wzrokowy z Sereną. Zawsze jest wokół niej tyle osób, a ja jestem dość nieśmiała. Kiedy na nią patrzę, zapominam, że jestem numerem jeden na świecie. Czuję się jak dzieciak z przedszkola - przyznała Polka na spotkaniu z reporterami.

Świątek prowadzi w światowym rankingu tenisistek od 4 kwietnia. Obecnie ma na swoim koncie 8501 punktów. Wiceliderka zestawienia Estonka Anett Kontaveit zgromadziła 4476 pkt.