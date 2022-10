Świątek wyciągnęła wnioski z dawnej porażki z McNally. "Już nigdy w życiu nie popełniłam tego błędu"

Świątek wyszarpała półfinał w Ostrawie. Niżej notowana rywalka postawiła się faworytce Iga Świątek... czytaj dalej » - Czuję się jak na koncercie rockowym, naprawdę jest cudownie - powiedziała Świątek po meczu, któremu w hali w Ostrawie przyglądało się wielu polskich kibiców, żywo reagujących na poczynania tenisistki. - Cieszę się, że zagrałyśmy taki fajny mecz, z wieloma akcjami na siatce. To jest coś, co rzadko się widzi w kobiecym tenisie. Mam nadzieję, że kibicom się podobało - stwierdziła w rozmowie z reporterem Canal+.

Przygotowana na trudne uderzenia

Zapytana o przygotowania do spotkania z nietypowo grającą Amerykanką, często stosującą zagrania z meczów deblowych, Świątek stwierdziła, że pomogły jej w tym przygotowania do rywalizacji z byłą liderką światowego rankingu Ashleigh Barty, która w marcu nieoczekiwanie zakończyła karierę, ustępując Polce miejsca na szczycie listy.

- Przygotowywałam się do gry z Ash, więc na slajsy (podcięte uderzenia, ze wsteczną rotacją piłki - red.) byłam akurat gotowa. Ale wiadomo, że nigdy nie jest łatwo, gdy rywalka przypuści kontratak i często zmienia rytm. To było wymagające i trzeba było przestawić sobie parę rzeczy w głowie - tłumaczy.

Uspokoiła też, że częste korzystanie z chusteczek do nosa, które mogli podczas meczu zaobserwować kibice, to tylko lekkie przeziębienie, niestanowiące przeszkody w rywalizacji.

- Gdyby to było coś poważnego, nie byłabym w stanie grać - zapewniła, przypominając o podobnej sytuacji, do jakiej doszło przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, w którym po raz drugi wywalczyła tytuł. - Najbliższa noc pokaże, czy to przeziębienie pójdzie dalej, czy mimo wszystko się zatrzyma.



Wnioski z dawnych porażek wyciągnięte

Dla Świątek mecz z McNally był okazją do wspomnień z czasów juniorskich. Przed laty bowiem rywalizowały w imprezach dla młodych zawodniczek. Świątek przegrała oba wcześniejsze mecze z amerykańską rówieśniczką.

- Jeden z tych meczów to był półfinał Rolanda Garrosa w 2018 roku - wspominała Polka. - To był turniej, przed którym, jako nieznająca życia juniorka, nastawiałam się na wygraną. To był przecież mój ulubiony Roland Garros. Już nigdy w życiu nie popełniłam tego błędu, ale na pewno Cathy dała mi wtedy srogą nauczkę.

W tym samym roku, tym razem już wespół z McNally, Świątek wygrała w Paryżu rywalizację juniorek w deblu. Obie tenisistki do dziś łączy bliska znajomość poza kortem.

W piątek, w ich pierwszym spotkaniu na profesjonalnym poziomie, lepsza okazała się Świątek, która w dwóch setach pokonała Amerykankę 6:4, 6:4 i awansowała do półfinału turnieju w Ostrawie.