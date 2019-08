Świątek odprawiła byłą liderkę rankingu. "Jestem zmęczona, powinnam już spać"

Serena Williams najlepiej zarabiającą zawodniczką świata. W porównaniu z Messim to jednak drobne Serena Williams... czytaj dalej » - To niesamowite, wspaniałe uczycie. Jestem naprawdę zmęczona, powinnam już spać - mówiła i zdumiona, i szczęśliwa zwyciężczyni w pomeczowej rozmowie na korcie.

Wozniacki, mistrzyni Australian Open 2018, na liście WTA zajmuje teraz lokatę 18. Faworytką była zdecydowaną, bo Świątek jest na niej 65. Doświadczenia nie ma co porównywać.

A jednak.

Osaka kolejną rywalką Świątek

Panie rywalizowały w sesji nocnej. Dunka zgarnęła trzy otwierające gemy, potem prowadziła 5:1 i pierwszego seta już nie oddała.



Świątek tłumaczyła, że w odwróceniu losów spotkania pomogła jej porażka w IV rundzie tegorocznego French Open Rumunka Simona Halep nie dała jej wtedy żadnych szans, wygrywając 6:1, 6:0. - W Paryżu nie poradziłam sobie z presją - opowiadała Polka. - Tutaj chciałam grać lepiej, spokojnie, punkt po punkcie.



Teraz zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, triumfatorką ostatnich edycji US Open i Australian Open.



- Ooo, to będzie ekscytujące - cieszyła się Światek. - Naomi to świetna zawodniczka, legenda. Dam z siebie wszystko. Nawet jeśli przegram, zamierzam zaprezentować mój najlepszy tenis.



.@iga_swiatek rallies to stun Wozniacki at the @rogerscup!



She wins a 1-6, 6-3, 6-4 battle over the former World No. 1 pic.twitter.com/f2uQmoX1Dw — WTA (@WTA) 8 sierpnia 2019





Tej samej nocy Hubert Hurkacz pokonał w Montrealu piątego w rankingu ATP Greka Stefanosa Tsitsipasa. W 1/8 finału czeka na niego Gael Monflis.



II runda



Iga Świątek (Polska) - Caroline Wozniacki (Dania) 1:6, 6:3, 6:4