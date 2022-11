Iga Świątek zachwyca w WTA Finals. Skuteczna "zemsta" za porażkę w Warszawie

Iga Świątek ma sezon pełen sukcesów. Wygrała m.in. US Open

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o treningu fizycznym i mentalnym. Co jest trudniejsze?

Iga Świątek: mam teraz więcej narzędzi, by przygotować się...

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o radości towarzyszącej jej po zdobyciu tytułu. Porównała to do sytuacji, gdy dwa lata temu wygrała Roland Garros.

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o swoich wrażeniach i emocjach towarzyszących jej po zwycięstwie nad Ons Jabeur.

Iga Świątek o pierwszych chwilach po wygranej w finale US Open

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek wygrała US Open 2022

Nowy wymiar dominacji Świątek. Takiego wyczynu nie widziano od ośmiu lat Iga Świątek już... czytaj dalej » W pierwszym meczu turnieju Świątek zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. We wtorek pewnie pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę 6:2, 6:3.

Co zrozumiałe, również przed starciem z Garcią była faworytką, jednak tenisistka z Lyonu już raz w obecnym sezonie pokrzyżowała plany Polki, gdy pokonała ją podczas imprezy w Warszawie. Ich ogólny bilans starć wynosił 1-1.

Warto również zaznaczyć, że Francuzka ma świetną drugą część sezonu, zanotowała gigantyczny awans w rankingu (6. miejsce) i łącznie zwyciężyła w trzech turniejach, a także dotarła do półfinału US Open. W Forth Worth pokonała z kolei Coco Gauff w dwóch setach.

Po losowaniu wydawało się, że to ona może sprawić liderce rankingu największe problemy w grupie.

Agresywna Garcia, skuteczna Świątek

Od początku meczu Garcia grała bardzo agresywnie przy siatce, wywierała presję swoim ustawieniem i bardzo dobrze odpowiadała na drugi serwis Polki. W efekcie, po całkiem udanym pierwszym gemie ze strony Świątek, kolejne dwa padły łupem jej rywalki.

Polska tenisistka walczyła o przełamanie powrotne i zdołała tego dokonać po gemie pełnym walki i efektownych zagrań. Po chwili prowadziła 3:2, gdy obroniła dwa break pointy. Jednak Garcia nie odpuszczała, cały czas szukała odpowiedzi na każde zagranie Świątek.

Od stanu 4:3 u Francuzki zaczął nieco szwankować forhend, co szybko zauważała faworytka całego turnieju. Zakończyło się to błyskawicznym przełamaniem i podwyższeniem prowadzenia Świątek. Do wygranej w partii potrzebowała jeszcze jednego gema. Garcia broniła się ze wszystkich sił, ale Polka dopięła swego wykorzystując trzecią piłkę setową i zwyciężając 6:3.

Jeszcze lepsza Świątek

Drugi set rozpoczął się dla Świątek znakomicie, bo od przełamania. Natomiast w drugim gemie Polka popełniła kilka błędów na starcie i podarowała rywalce trzy break pointy, ale ponownie zdołała wyjść z opresji obronną ręką.

Następnie obie zawodniczki wygrywały przy swoich podaniach, choć to Świątek prezentowała się zdecydowanie pewniej, a Garcia miała jedynie przebłyski świetnej gry. W siódmym gemie zawodniczka z Raszyna ponownie zdołała "dopaść" swoją pogromczynię z turnieju w Warszawie i doprowadziła do drugiego przełamania w secie na 5:2. Kilka minut później było już po wszystkim – pierwsza piłka meczowa rozstrzygnęła spotkanie. 6:2.

Dwa efektowne zwycięstwa w dwóch setach oznaczają, że Świątek jest już praktycznie pewna awansu do półfinału. Tylko kataklizm może sprawić, że zabraknie jej w najlepszej czwórce turnieju.

W ostatnim meczu grupowym Świątek zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. W ich dotychczasowych czterech starciach Polka odniosła komplet zwycięstw. W nocy z czwartku na piątek Gauff grała jeszcze z Darią Kasatkiną.

Iga Świątek - Caroline Garcia 6:3, 6:2