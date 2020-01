Świątek w trzeciej rundzie Australian Open. Pora na pogromczynię Szarapowej

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jedno niecelne odbicie mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Sofia Kenin źle trafiła w piłkę i ta poleciała z dużą prędkością w stronę głowy dziewczynki do podawania piłek. Na szczęście ball girl zdołała się uchylić. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

Tak relacjnowaliśmy mecz Świątek z Suarez Navarro w Eurosport.pl

Oglądaj Australian Open w Eurosport Playerze

Emocje i łzy kolejnej rywalki Igi Świątek. "To wszystko sporo mnie kosztuje" Iga Świątek... czytaj dalej » W pierwszej rundzie Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Timeą Babos (6:3, 6:2). Walkę z kolejną rywalką miała rozpocząć około godziny 2:30 polskiego czasu, ale w związku z opadami deszczu mecz został przesunięty i rozpoczął się dopiero o 7:30.

Suarez Navarro, która w Wielkim Szlemie najdalej doszła do ćwierćfinału, na inaugurację rozprawiła się z rozstawianą z 11 Aryną Sabalenką 7:6 (8-6), 7:6 (8-6). Trzynaście lat starsza od Polki Hiszpanka, przed australijskim turniejem sklasyfikowana była na 54. miejscu w rankingu WTA.

Świątek nie wypuściła szansy z rąk

Od początku pierwszej partii Świątek próbowała przejąć inicjatywę, często atakowała, nie bała się podchodzić bliżej siatki. Ponadto starała się skracać wymiany, decydując się na mocniejsze uderzenia. Obie zawodniczki utrzymywały swój serwis.

Dopiero w siódmym gemie doszło do zażartej walki - Suarez Navarro miała trzy okazje do przełamania, ale Polka w porę doszła do siebie i objęła prowadzenie 4:3. Co więcej, w kolejnym gemie sama przełamała rywalkę, wykorzystując pierwszego break pointa. Świątek nie wypuściła szansy z rąk i asem zakończyła zmagania w pierwszym secie, zwyciężając 6:3.

Oglądaj Wideo: Eurosport Iga Świątek asem kończy seta z Suarez Navarro

Suarez Navarro nie odpuściła

W drugiej odsłonie Polka nabrała jeszcze większej pewności siebie - lepiej radziła sobie w dłuższych wymianach, w których imponowała opanowaniem i przede wszystkim precyzją. Dzięki temu szybko przełamała na 2:1, a następnie poszła za ciosem podwyższając prowadzenie.

Suarez Navarro nie odpuściła, zaczęła punktować i w efekcie sama przełamała na 3:3. Jednak jej radość nie trwała zbyt długo - Polka od razu doprowadziła do re-break'a. Wprawdzie rywalka starała się postawić w następnym gemie, ale nie była w stanie odpowiedzieć na kończące piłki Świątek. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą 18-latki.

Oglądaj Wideo: Eurosport Iga Świątek przełamuje Suarez Navarro w drugim secie

Niestety, Świątek nagle zaczęła grać nerwowo, psuła proste piłki, co Hiszpanka wykorzystała z zimną krwią, doprowadzając do przełamania i stanu 5:5. Na szczęście Polka odpowiedziała przełamaniem powrotnym, robiąc użytek z trzeciego break pointa.

Przy stanie 6:5 i prowadzeniu 40:15 Świątek nie wykorzystała piłki meczowej i popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. Suarez Navarro jednak nie zdołała przełamać i ostatecznie przegrała, gdy Polka zakończyła starcie trzecią piłką meczową. 7:5 i awans do kolejnej rundy.

Mecz trwał godzinę i 28 minut. Polka zanotowała 8 asów i 33 piłki wygrywające, przy zaledwie dziesięciu rywalki.

Teraz Vekić

W trzecim spotkaniu w Australii Świątek zmierzy się z rozstawioną z numerem 19. Vekić. 23-letnia Chorwatka w pierwszej rundzie rozprawiła się z Marią Szarapową, a następnie pewnie pokonała w dwóch setach Francuzkę Alize Cornet (6:4, 6:2).

Transmisje z Australian Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.

2. runda Australian Open:

Iga Świątek (Polska) - Carla Suarez Navarro (Hiszpania) 6:3, 7:5

Donna Vekić (Chorwacja, 19) - Alize Cornet (Francja) 6:4, 6:2

Belinda Bencic (Szwajcaria, 6) - Jelena Ostapenko (Łotwa) 7:5, 7:5

Garbine Muguruza (Hiszpania) - Ajla Tomljanović (Australia) 6:3, 3:6, 6:3

Karolina Pliskova (Czechy, 2) - Laura Siegemund (Niemcy) 6:3, 6:3

Zarina Dijas (Kazachstan) - Anna Blinkowa (Rosja) 4:6, 6:3, 6:4

Catherine Bellis (USA) - Karolina Muchova (Czechy, 20) 6:4, 6:4

Angelique Kerber (Niemcy, 17) - Priscilla Hon (Australia) 6:3, 6:2

Elise Mertens (Belgia, 16) - Heather Watson (W.Brytania) 6:3, 6:0

Kiki Bertens (Holandia, 9) - Arina Rodionova (Australia) 6:3, 7:5