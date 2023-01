Świątek z uznaniem o pokonanej. "Biegała do każdej piłki"

Dość pewny awans polskiej tenisistki do 3. rundy AO.

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Wielka klasa Świątek. Rywalce nie pozostawiła złudzeń Iga Świątek w... czytaj dalej » Świątek pewnie wygrała z 84. zawodniczą listy WTA 6:2, 6:3, ale tuż po meczu zwróciła uwagę, że Osorio nie dała jej za wiele łatwych punktów, a wynik może być mylący.

Iga Świątek o meczu z Camilą Osorio

- To był wymagający i naprawdę intensywny mecz. Camila biegała do każdej piłki, nie poddawała się. Na każdy punkt musiałam solidnie zapracować. Nie było łatwo, ale cieszę się, że byłam konsekwentna i proaktywna na korcie, próbując grać szybciej pod presją. Jestem zadowolona z wygranej i awansu do kolejnej rundy - powiedziała Polka w rozmowie przeprowadzonej na korcie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Skrót meczu 2. rundy Świątek - Osorio

Kolejną rywalką Świątek w Melbourne będzie albo Kanadyjka Bianca Andreescu, albo Hiszpanka Cristina Busca.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - OSORIO W EUROSPORT.PL

Iga Świątek (Polska, 1) - Camila Osorio (Kolumbia) 6:2, 6:3