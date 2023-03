Zjawiskowe zagranie Świątek. Rywalka tylko bezradnie się uśmiechała

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Była mistrzyni US Open kolejną rywalką Świątek. Polka już z nią wygrała Brytyjka Emma... czytaj dalej » Kanadyjska mistrzyni US Open 2019 postawiła Polce naprawdę trudne warunki. Świetnie radziła sobie szczególnie w defensywie, co sprawiło, że kalifornijska publiczność zobaczyła kilka niezwykle efektownych wymian.

Sama nie wierzyła, że trafiła

Jedną z nich Świątek i Andreescu rozegrały w siódmym gemie drugiego seta (4:2 dla Andreescu). Kanadyjka po udanym serwisie w drugim uderzeniu zaatakowała mocno do forhendowej strony Polki. Ta była w opałach, ratowała się odegraniem wysokiej piłki na środek kortu. To okazało się być zaproszeniem Andreescu do siatki i kolejnego ataku, tym razem drajw wolejem do strony bekhendowej Świątek. 21-latka zdążyła i do tej piłki, po czym zjawiskowo ją odegrała. Lob po przekątnej wylądował w ostatnich centymetrach kortu.

Po trybunach rozszedł się szmer podziwu. Świątek sama nie była przekonana, że trafiła, a Andreescu tylko się uśmiechała, niedowierzając i doceniając klasę Polki.



Slidetek strikes @iga_swiatek#TennisParadisepic.twitter.com/0DIoEpUV3t — wta (@WTA) March 14, 2023





Akcja Świątek była nie tylko efektowna, ale i bardzo ważna. Pozwoliła jej na przełamanie i wyrównanie stanu drugiego seta. Ostatecznie Polka wygrała cały mecz 6:3, 7:6(1) i o ćwierćfinał zagra z Emmą Raducanu.