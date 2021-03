Świątek udanie rozpoczęła turniej w Miami. Finalistka z Dubaju pozbawiona złudzeń

Przerwa zrobiła swoje. Linette żegna się z Miami Półroczna przerwa... czytaj dalej » 16. rakieta świata ma w Miami swoje przywileje. Ze względu na wysoką pozycję w rankingu Świątek zaczęła prestiżowy i bardzo mocno obsadzony turniej od drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los.

Plejada gwiazd w Miami

Na Florydę przyleciała plejada gwiazd. Z czołówki brakuje tylko Sereny Williams.

Ze względu na silną obsadę tenisistka z Raszyna nie miała co liczyć na dobre losowanie. Na początek los przydzielił jej Barborę Krejcikovą. Czeszkę, która nie tak dawno błyszczała podczas turnieju w Dubaju, przegrywając dopiero w finale z Garbine Muguruzą. Przypomnijmy, że Hiszpanka wcześniej wysłała do domu naszą zawodniczkę.

Polka i Czeszka wyszły na kort numer 5. Na tym obiekcie przed ich spotkaniem walczyła Magda Linette. Poznanianka przegrała niestety z Johanną Kontą 4:6, 5:7.

Na swoich warunkach

Świątek zaczęła mecz bardzo pewnie. Grała szybko, odważnie, na własnych warunkach. W efekcie błyskawicznie zrobiło się 5:1. Tenisistka z Raszyna straciła jednak koncentrację, oddając rywalce trzy kolejne gemy. Na szczęście przycisnęła w decydującym momencie. Uniknęła horroru w końcówce, wygrywając 6:4.

W drugim secie początek lepszy miała Czeszka, która odebrała podanie Świątek, wychodząc na prowadzenie 2:1. Jak się okazało, było to jej ostatnie prowadzenie w spotkaniu. 19-latka znów podkręciła tempo i znów rywalka nie miała odpowiedzi na lepszą grę naszej gwiazdy, która do końca nie dała rywalce wygrać nawet gema. W efekcie zwyciężyła 6:2, a cały mecz pewnie 2:0 w setach.



@iga_swiatek through to Round 3 on her #MiamiOpen main draw debut!



Beats Krejcikova 6-4, 6-2 and will play Konjuh next pic.twitter.com/bMLWxTrpIn — wta (@WTA) March 25, 2021

W trzeciej rundzie Świątek zmierzy się z Chorwatką Aną Konjuh, która w czwartek wyeliminowała rozstawioną z "18" Amerykankę Madison Keys 6:4, 6:2. A w ewentualnej czwartej rundzie być może czeka ją mecz z Rumunką Simoną Halep.

Wynik 2. rundy turnieju WTA w Miami:

Iga Świątek – Barbora Krejcikowa 6:4, 6:2