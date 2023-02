Nieudany rewanż Świątek. Czeszka rządziła w Dubaju

Mecze Igi Świątek można oglądać w Playerze

Raszyniance dwa razy zdarzyło się przegrać w finale - w 2019 roku w Lugano i w ubiegłym roku w Ostrawie. W Czechach uległa właśnie Krejcikovej po zaciętym, ponad trzygodzinnym boju. Dwie wcześniejsze konfrontacje z 27-latką z Brna Polka wygrała.

Przed sobotnią konfrontacją również była faworytką. Wskazywała na to ostatnia rewelacyjna forma podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego.

Tydzień temu gładko wygrała turniej w Dosze, a do finału w Dubaju również dotarła bez większych problemów - w trzech meczach (do ćwierćfinału nie musiała przystępować, gdyż wycofała się jej rywalka Karolina Pliskova) straciła łącznie dziewięć gemów, z czego sześć w półfinałowym starciu z Cori Gauff.

A Krejcikova? W tegorocznej edycji również prezentowała się znakomicie. W ćwierćfinale pokonała rozstawioną z numerem drugim triumfatorkę Australian Open Arynę Sabalenkę, a w półfinale światową "trójkę" Jessicą Pegulą. W starciu z liderką światowego rankingu Czeszka chciała pójść za ciosem.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - KREJCIKOVA W FINALE W DUBAJU

Pięć przełamań w pierwszym secie

Mocnym początkiem pokazała, że jest to możliwe. Choć raszynianka zaczęła od prowadzenia 40:15, to Krejcikova nie tylko zdołała odrobić straty, przełamując ją już w pierwszym gemie, ale łącznie zdobyła osiem punktów z rzędu. Trudno przypomnieć sobie w ostatnim czasie taką sytuację z udziałem Polski. Serwis Czeszki musiał robić wrażenie. Wprawdzie Świątek w porę opanowała błędy i w szóstym gemie zrewanżowała się przełamaniem, to jednak w następnym nasza tenisistka znów straciła podanie.

Tak było już do końca tego seta. Bo co z tego, że Polka odpowiedziała przełamaniem powrotnym, jak zabrakło jej konsekwencji, by pójść za ciosem. W dziewiątym gemie Krejcikova, która znakomicie returnowała, znowu przełamaniem zwietrzyła swoją szansę na wygraną. W następnym ją przypieczętowała. Polskich kibiców mógł martwić fakt, że Świątek znów straciła osiem kolejnych punktów.



Simply having all the answers



Playing a set of flawless tennis, @BKrejcikova takes the first set 6-4 over Swiatek.#DDFTennispic.twitter.com/iONyRIgJu9 — wta (@WTA) February 25, 2023

Stracona szansa Świątek

Wrócić szybko do gry - z takim zamiarem liderka światowego rankingu przystąpiła do drugiego seta. Owszem, pierwszy raz w tym meczu objęła prowadzenie, ale o owej szybkości nie mogło być mowy. Dość powiedzieć, że dwa pierwsze gemy trwały blisko 20 minut. W czwartym Świątek doczekała się dwóch break pointów, jednak Czeszka obroniła się. To prawdopodobnie był kluczowy moment finału, bo rywalka poczuła jeszcze większą pewność siebie. Imponowała sprytem, doskonałym oglądem sytuacji i w piątym gemie przełamała raszyniankę, a w następnym podwyższyła prowadzenie na 4:2.

A Polka? Próbowała jeszcze odwrócić losy meczu, ale z dużym trudem przychodziło jej tego dnia zdobywanie punktów. Mało tego, nawet w siódmym gemie, w którym nasza reprezentantka miała wszystko pod kontrolą, Krejcikova cudem obroniła się, a po jej zagraniu piłka trafiła w końcową linię i zdobyła drugie w tym secie przełamanie. Jak się okazało, kluczowe w kontekście wygranej w finale. Triumf przypieczętowała w następnym gemie.



Her first-ever Hologic WTA Tour 1000 title!!!



@BKrejcikova claims the @DDFTennis crown with a 6-4, 6-2 defeat over [1] Swiatek#DDFTennispic.twitter.com/gLZvf0ImyO — wta (@WTA) February 25, 2023





Dla Czeszki to szósty wygrany turniej w singlu. W finale w Dubaju rywalizowała po raz drugi - w 2021 roku przegrała w nim z Hiszpanką Garbine Muguruzą.

Finał turnieju WTA 1000, Dubaj:

Iga Świątek - Barbora Krejcikova 4:6, 2:6