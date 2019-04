Pracowity dzień Świątek. Awans do głównej drabinki i dwa kolejne mecze

We wcześniejszych rundach piłkarze Ajaksu poradzili sobie z mocarzami typowanymi do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Przed wtorkowym, pierwszym meczem półfinału - w Londynie przeciwko Tottenhamowi - trener amsterdamskiej ekipy też jest dobrej myśli. - Jeśli narzucimy swój styl, to mamy duże szanse - stwierdził Erik ten Hag.