Świątek po kolejnym wielkim meczu: jestem perfekcjonistką, zawsze widzę coś do poprawy

20-letnia liderka rankingu WTA mierzy się w Paryżu z wielką presją murowanej faworytki całego turnieju. Niejedną zawodniczkę takie oczekiwania mogłyby przytłoczyć, ale nie ją. W czwartek postawiła kolejny krok w stronę trofeum i zrobiła to w prawdziwie mistrzowskim stylu.

Świątek: jestem perfekcjonistką

Mecz z Riske zdominowała od pierwszych piłek i ostatecznie wygrała po 61 minutach, oddając rywalce tylko dwa gemy. - Jestem bardzo szczęśliwa, gram solidny tenis. To był mój pierwszy mecz na korcie Susanne Lenglen, więc bardzo dziękuję za doping - mówiła szczęśliwa tuż po zakończeniu spotkania w rozmowie z Fabricem Santoro.

Były znakomity francuski tenisista zwrócił uwagę, że Polka w swej grze jest skoncentrowana jak "bokser wchodzący do ringu". - Ten element koncentracji jest dla mnie bardzo ważny, by od początku móc wywierać presję. To dużo mi daje, ale nie jest łatwo wyjść z takim nastawieniem na każdy kolejny mecz - mówiła.

Patrząc na postawę Świątek, można dojść do wniosku, że jest to tenis idealny, taki, któremu nie brakuje absolutnie nic. Sama zainteresowana jest jednak innego zdania, co świadczy o jej gigantycznej ambicji.

- Trener zawsze ma więcej pomysłów na zajęcia niż ja. Ja jestem perfekcjonistką, więc zawsze widzę coś do poprawy. Szczerze mówiąc, na razie nie wiem dokładnie, ale nawet jakbym wiedziała, tobym zachowała dla siebie, bo może następna rywalka podsłuchuje - odpowiedziała z szerokim uśmiechem zapytana o plany treningowe na wolny dzień, który przysługuje jej w piątek.

W sobotnim spotkaniu trzeciej rundy Roland Garros 2022 Świątek zmierzy się z Czarnogórką Danką Kovinić (95. WTA).