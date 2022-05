Koncert Świątek na wagę finału w Rzymie. Groźna rywalka kompletnie rozbita

Witold Domański po awansie Igi Świątek do finału Miami Open.

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

Świątek od ponad dwóch miesięcy jest na ustach całego tenisowego świata. 20-letnia Polka wygrywa na potęgę i w pełni zasłużenie wdrapała się na szczyt rankingu WTA. Do spotkania półfinałowego w Rzymie, gdzie broni tytułu, przystępowała po 26 kolejnych zwycięstwach i znów była faworytką.

W półfinałach mężczyzn same uznane firmy Rozstawiony z nr... czytaj dalej » Z Sabalenką, obecnie ósmą rakietą świata, zna się doskonale, bo od listopada ubiegłego roku mierzyła się z nią już trzykrotnie. Za pierwszym razem, w WTA Finals w Guadalajarze, przegrała, ale wtedy mogła tylko pomarzyć o formie, którą dysponuje obecnie. W dwóch kolejnych starciach, w Dausze i w finale w Stuttgarcie, Świątek rządziła już niepodzielnie.

Na początek wyłącznie przełamania

W sobotę zaczęło się najlepiej jak mogło. Sabalenka już na dzień dobry zmierzyła się ze swoim największym demonem, czyli podwójnymi błędami serwisowymi. Psuła też piłki z głębi kortu, a Świątek po przełamanie do zera sięgnęła genialnym krosem forhendowym. O ile Białorusinka w polu serwisowym wypadła fatalnie, o tyle returnując błyszczała i za moment był już remis. Taki obrót spraw nie był wielkim zaskoczeniem, bo jeśli Świątek miała dotąd w turnieju jakiś słabszy punkt, to był to właśnie serwis.

Szczęśliwie Polka na stratę podania zareagowała idealnie i już za kilkadziesiąt sekund w dobrym stylu wypracowała trzy szanse na kolejnego brejka. Wykorzystała drugą z nich, więc festiwal przełamań trwał. Co mogło ogromnie cieszyć, zakończyła go właśnie nasza reprezentantka. 20-latka wreszcie z dużą skutecznością trafiała pierwszym podaniem, czym szybko przejmowała kontrolę nad akcjami. Zrobiło się zatem 3:1, a Sabalenka poza uderzeniami z całej siły nie miała żadnego planu taktycznego.

W piątym gemie bezkompromisowość Sabalenki zaczęła przynosić jej efekty i pewnie zmierzała po zwycięstwo w swoim gemie serwisowym. Wtedy genialne akcje zagrała Świątek, która doprowadziła do równowagi kolejnym idealnym forhendem. Ostatecznie jednak Białorusinka się obroniła i nie pozwoliła Polce powiększyć przewagi.

Źródło: Getty Images Iga Świątek szybko przejęła kontrolę w meczu z Aryną Sabalenką

Kiedy podanie przeszło na stronę Polki, Sabalenka znów stawiała wszystko na jedną kartę. Ale nie trafiała, dlatego Świątek bez większych problemów podwyższyła wynik na 4:2.

Za moment liderka rankingu WTA zagrała prawdziwy returnowy koncert. Ponownie przełamała rywalkę do zera, zmuszając ją do błędów już pierwszymi uderzeniami po serwisie. Było 5:2, a irytacja Sabalenki tylko rosła. Zamknięcie seta okazało się dla Świątek formalnością, a w jej tenisie coraz częściej pojawiały się zagrania zupełnie niedostępne dla innych - nawet czołowych - zawodniczek. Partię wygrała 6:2 po zaledwie 30 minutach.

Od początku pod pełną kontrolą

Świątek wystawiła sobie ocenę i zaapelowała do kibiców - W drugim secie... czytaj dalej » Sabalenka musiała zaczynać wszystko od początku, ale Świątek ani myślała wypuszczać jej z narożnika. Polka grała doskonale, trafiała dokładnie tam, gdzie sobie zaplanowała i już w pierwszym gemie drugiego seta w wielkim stylu sięgnęła po przełamanie.

Przy własnym podaniu w grę Polki wkradło się kilka niepotrzebnych błędów. Ale właśnie wtedy potrafiła pokazać największą klasę, niwelując je przepięknymi winnerami. Po obronie dwóch piłek na przełamanie wyszła na prowadzenie 2:0.

Białorusinka z piłki na piłkę traciła ochotę do walki, bo Świątek była nie do złamania. Na stronę Sabalenki wracała praktycznie każda piłka, a to dało w konsekwencji przełamanie na 3:0.

Polka w ekspresowym tempie zmierzała po finał, ale nie traciła koncentracji. Walczyła o każdy punkt, nie dając Sabalence nawet pomyśleć o możliwości odrobienia strat. Przy 4:1 Sabalenka nagle poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę, prawdopodobnie próbując wybić w ten sposób Świątek z rytmu. Na przerwę medyczną otrzymała trzy minuty.

Szczęśliwie na 20-latce zagrywki rywalki nie zrobiły żadnego wrażenia. Seta zakończyła zwycięstwem 6:1 i po kapitalnym występie zameldowała się w finale. Wszystko zajęło jej 78 minut.

O tytuł Świątek zagra z lepszą z pary Ons Jabeur - Daria Kasatkina. Mecz o tytuł w niedzielę, wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Wynik półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie:

Iga Świątek - Aryna Sabalenka 6:2, 6:1.