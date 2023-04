"Zaatakowała" nagrodę Świątek. Niezrozumiałe zachowanie Sabalenki po finale

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Aryną Sabalenką finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

Tenisistka pochodząca z Mińska trzeci rok z rzędu dotarła do finału w niemieckiej imprezie i po raz trzeci musiała zadowolić się w niej drugim miejscem. W poprzedniej edycji, podobnie jak w obecnej, znalazła się w cieniu Świątek. Natomiast w 2021 roku w starciu o tytuł pokonała ją Australijka Ashleigh Barty.

Sabalenka znów obeszła się smakiem

W zawodach rangi WTA 500 w Stuttgarcie oprócz punktów rankingowych i nagrody pieniężnej organizatorzy wręczają triumfatorce luksusowy samochód, marki, która jest sponsorem turnieju. Świątek jeden otrzymała już przed rokiem i jak sama przyznała przed niedzielnym finałem, dostarczył on jej wiele radości.

Sabalenka w przedmeczowych wywiadach zapowiadała, że jest bardzo zdeterminowana, by tym razem to jej przypadła drogocenna nagroda. Po dwóch nieudanych próbach wydawało się, że ma na to sporą szansę, gdyż w tym roku prezentuje świetną formę, a Polka wracała w tym turnieju po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją żeber. Liderka rankingu WTA ponownie okazała się jednak zbyt mocna dla reprezentantki Białorusi. W całym meczu nie dała się przełamać i pewnie kontrolowała wydarzenia na korcie.

Podczas ceremonii wręczania nagród rozczarowanie Sabalenki dało o sobie znać. Po odebraniu trofeum za drugie miejsce 25-latka przeszła obok samochodu zdobytego przez Świątek i żartobliwie udawała, że rozbija pucharem szybę w aucie.



Samochód dla taty

Polska tenisistka skwitowała jej zachowanie uśmiechem. Sama zaimponowała za to pięknym gestem, przekazując samochód swojemu ojcu.

- Tata wybierze kolor, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ja mu mówię, że jest trochę nudny i niech zaszaleje. Może już nie być takiej okazji, więc trzeba korzystać - powiedziała Świątek w pomeczowym wywiadzie dla Canal+.