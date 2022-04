Świątek zdeklasowała kolejną rywalkę. Polki wracają do elity

"Iga ma wszystko, żeby zdominować kobiecy tenis" Iga Świątek i... czytaj dalej » Początkowo Świątek miała mierzyć się z Iriną-Camelią Begu, jednak trener rumuńskiej reprezentacji zdecydował się na zmianę. Postawił na debiutującą w kadrze Prisacariu. 22-latka to dopiero 324. zawodniczka rankingu WTA.

Świątek postawiła kropkę nad i

Świątek nie zamierzała dawać jej jednak taryfy ulgowej. Od początku pewnie kroczyła po zwycięstwo. Grała na dużym luzie i praktycznie tylko raz, w czwartym gemie przy stanie 40:40, pozwoliła uwierzyć Rumunce, że stać ją przynajmniej na urwanie jednego punktu. Jej marzenia szybko zostały jednak rozwiane.

Liderka WTA triumfowała w pierwszym secie 6:0.

Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Reprezentantka Polski kontynuowała swój popis, racząc radomską publiczność efektownymi zagraniami. Ta raz za razem odpłacała jej się gromkimi oklaskami.

Świątek znów wygrała bez straty gema, wygrywając cały mecz 6:0, 6:0. Spotkanie potrwało 53 minuty.

Polska z historycznym awansem

Polska pokonała Rumunię 3:0. Stawką spotkania był awans do listopadowego turnieju finałowego Billie Jean King Cup (z udziałem dwunastu drużyn).

Już po pierwszym dniu zmagań Biało-Czerwone były bardzo bisko zrealizowania tego celu.

W piątek turniej świetnie rozpoczęła Magda Linette, która pokonała Begu 6:1, 4:6, 6:2. Później na kort wyszła Świątek i nie pozostawiła złudzeń Mihaeli Buzarnescu. Liderka światowego rankingu wygrała 6:1, 6:0, podwyższając prowadzenie Polek na 2:0. W sobotę zawodniczka z Raszyna postawiła tylko kropkę nad i.

Poles apart @iga_swiatek and Poland are heading to the Finals for the first time!#BJKCup@pzt_tenispic.twitter.com/d0LnTvzAsr — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2022

Polki po raz pierwszy w historii zagrają w turnieju Billie Jean King Cup. Wcześniej, przed reorganizacją Fed Cup i zmianą nazwy, awansowały do składającej się z ośmiu zespołów Grupy Światowej I. W niej, w lutym 2015, przegrały z Rosją w Krakowie.

Kolejne lata były słabsze. Potem nastąpiła zmiana formatu rozgrywek, jednak przeprowadzenie pierwszej edycji Billie Jean King Cup skomplikowała pandemia.

Biało-Czerwone prawo gry w decydującym etapie kwalifikacji wywalczyły rok temu. W Bytomiu, bez Świątek oraz Linette, zdołały pokonać Brazylijki 3:2.

W listopadzie ubiegłego roku turniej finałowy w Pradze wygrały Rosjanki. Tytułu nie będą jednak bronić, bo z powodu rosyjskiej napaści militarnej na Ukrainę zostały wykluczone z rywalizacji. Z tego samego powodu wykluczona została Białoruś, której władze wspierają agresję.

Harmonogram meczu Polska - Rumunia w Radomiu:

Sobota, 15 kwietnia

Iga Świątek - Andreea Prisacariu 6:0, 6:0

Piątek, 14 kwietnia

Magda Linette - Irina-Camelia Begu 6:1, 4:6, 6:2

Iga Świątek - Mihaela Buzarnescu 6:1, 6:0