Rewelacja turnieju na drodze Świątek. "Czeka mnie trudny mecz"

To był jeden z najważniejszych momentów pierwszego seta. Miedwiediew przełamał i dał znać Novakowi Djokoviciowi, że nie będzie to dla niego łatwy mecz.

Świątek udanie rozpoczęła turniej w Miami. Finalistka z Dubaju pozbawiona złudzeń Iga Świątek... czytaj dalej » Świątek, rozstawiona w Miami z numerem 15., pokonała w czwartek Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:4 6:2. Był to jej pierwszy mecz w turnieju, w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego przyznała, że choć nie był to pierwszy taki przypadek, to jednak sytuacja wciąż jest dla niej nowością.

- Na pewno tu, w Miami, było trochę stresu, bo tak się złożyło, że zaczęłam grę od starcia z finalistką z Dubaju. Wiedziałam, że muszę być skoncentrowana, grać uważnie i cieszę się, że sobie z tym dobrze poradziłam - przyznała polska tenisistka.

Drobne problemy

Zaczęła zdecydowanie i po zaledwie 21 minutach prowadziła 5:1. Potem jednak coś się zacięło i błyskawicznie zrobiło się 5:4. W kolejnym gemie, przy serwisie Krejcikovej, Polka jednak przełamała gorszą passę i zdołała przechylić szalę zwycięstwa w secie na swoją korzyść.

- Pod koniec pierwszego seta zupełnie zmieniły się warunki atmosferyczne. Wiatr zaczął wiać z drugiej strony i to zachwiało moją grą. Spóźniałam uderzenia, popełniałam niewymuszone błędy, co zaczęła wykorzystywać szybciej i agresywniej grająca rywalka. Ale udało mi się wreszcie dostosować do tych nietypowych warunków między innymi poprzez skupienie się na pracy nóg - analizowała.

W drugim secie Czeszka szybko przełamała Świątek i wydawało się, że mecz znowu wymyka się Polce spod kontroli. Ale pochodząca z Raszyna tenisistka ponownie przejęła inicjatywę i już do końca nie oddała rywalce ani jednego gema.

Wygrana 6:4 6:2 dała awans do trzeciej rundy, w której w sobotę zagra z Konjuch.



The comeback continues @anakonjuh is into Round 3 with a first Top 20 win since 2017!





Wymagająca rywalka

23-letnia Chorwatka - mimo niskiego, 338. miejsca w rankingu WTA - sprawiła w Miami już dwie niespodzianki, eliminując wyżej notowane Katerinę Siniakovą z Czech i rozstawioną z numerem osiemnastym Amerykankę Madison Keys.

Świątek w Miami zagra również w deblu. Partnerką utytułowana Amerykanka Iga Świątek,... czytaj dalej » - Na tym poziomie nie ma słabych zawodniczek. To wymagająca rywalka i czeka mnie trudny mecz. Dobrze kojarzę to nazwisko, bo kiedy w turniejach ITF (niższe rangą turnieje - red.) rywalizowała moja starsza siostra Agata, to Konjuh i Belinda Bencic wygrywały wszystko. My się w ITF-ach minęłyśmy, bo kiedy ja zaczynałam w nich grać, to musiała się poddać operacji łokcia. Zresztą kłopotów zdrowotnych miała naprawdę sporo. Długo jej nie było, teraz wraca i gra dobrze. Mój sztab na pewno obejrzy jej mecze i wykona dobrą robotę, abym mogła być gotowa na sobotę - powiedziała Świątek.

Nowe doświadczenia w deblu

Zanim dojdzie do tego pojedynku Polka powalczy w Miami także w deblu. Jej partnerką będzie utytułowana Amerykanka Bethanie Mattek-Sands, która ma w tej konkurencji cztery tytuły wielkoszlemowe. Choć dzieli je 17 lat - Mattek-Sands w tym tygodniu obchodziła 36. urodziny - Świątek nie ma z tym problemu i uważa, że będzie to dla niej kolejne cenne doświadczenie.

- Nie jestem deblistką, dlatego nie mam żadnych oczekiwań. Jednak w ten sposób uczę się wejścia w rytm deblowego meczu oraz geometrii kortu. Dlatego cieszę się, że zagram z tak rutynowaną partnerką, która będzie liderką naszego duetu. Ma fajną, pozytywną energię, więc czuję się z tym wszystkim bardzo komfortowo - zaznaczyła.

Ich mecz z Rumunką Monicą Niculescu i Rosjanką Anną Blinkową zaplanowano na piątek wieczorem czasu polskiego.