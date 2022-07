Iga Świątek: trochę się pogubiłam

Iga Świątek tłumaczy, co przed Wimbledonem

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu. Koniec fantastycznej serii Niespodzianka... czytaj dalej » Świątek przegrała w dwóch setach, zwycięstwo bardziej doświadczonej rywalki było w pełni zasłużone. Tuż po meczu, w rozmowie z reporterem Polsatu Sport, liderka światowego zapewniała, że mimo porażki, będzie potrafiła przekuć zebrane doświadczenie na swoją korzyść.

- Jestem pewna, że jeśli chodzi o fizyczność i nastawienie, byłam w dobrej formie. Przejście na trawę jest wymagające, szczególnie dla kogoś, kto nie rozumie, jak na niej grać. To jest związane z doświadczeniem. Z biegiem lat będzie mi łatwiej rozgryźć tę nawierzchnię - przyznała.

- Jestem dla siebie surowa, ale wiem, jak przegrywać. Próbowałam wielu rzeczy, żeby lepiej poczuć się na trawie, ale moje sposoby nie zadziałały. Na treningach nie wychodziło to tak, jak miało wychodzić w trakcie meczu - dodała później na konferencji prasowej.

"To przypomniało mi o zwycięstwie z Sereną". Cornet zaskoczona, że zakończyła passę Świątek Alize Cornet... czytaj dalej » Komentując sam mecz z Cornet, przyznała, że zdaje sobie sprawę, że popełniła błędy. W pewnym momencie raz jeszcze musiała odnieść się do gry na trawiastej nawierzchni, z którą ewidentnie jest jej nie po drodze.

- Nie zagrałam nic wielkiego, pomyliłam się jeśli chodzi o taktykę i Alice z tego skorzystała. W tym sezonie zaczęłam grać bardziej agresywnie, z inicjatywą czułam się komfortowo. Dzisiaj byłam też agresywna, ale w drugim secie chciałam przyspieszyć kilka razy i to nie zadziałało. Nie wróciłam do solidnej gry. Kiedy grasz agresywnie i potem zmieniasz ten styl, trudno jest do tego wrócić. Trochę się pogubiłam - przyznała.

- Nie czułam się dzisiaj zbyt dobrze, zwłaszcza tenisowo. Na trawie gra mi się gorzej. Nie udało mi się znaleźć niczego, co sprawiłoby, że grałabym lepiej. Agresywna gra nic nie dawała, nie trafiałam w kort. Nie mogłam też skorzystać z defensywy, top spinowych uderzeń. Nie mogłam skorzystać z mooich narzędzi - tłumaczyła.

Polka odniosła się też do swojej świetnej serii 37 wygranych spotkań z rzędu. Wcześniej nie chciała zbyt wiele o niej mówić, podkreślając, że do takich statystyk nie przywiązuje większej wagi. Po sobotniej porażce wyznała, że wkrótce być może będzie potrafiła się z niej cieszyć.

- Ta seria przerosła wszelkie moje oczekiwania. Zaakceptowałam, że jej koniec może nadejść. Dzięki temu podeszłam do tego z większym dystansem. Być może gdyby nie trawa, trwałaby trochę dłużej - powiedziała.

- Nie wiem, co będzie ona dla mnie oznaczać. Mam nadzieję, że będę z niej dumna w przyszłości. Cieszę się, że potrafiłam to zrobić - zakończyła.