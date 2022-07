Ostatnia wymiana jak cały mecz. Tak Świątek pożegnała się z Wimbledonem

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Cornet od początku spotkania miała inicjatywę. Szybko dwukrotnie przełamała podanie Świątek i wygrała pierwszego seta 6:4. W drugim poszło jej jeszcze lepiej.

Świątek w siatkę przy piłce meczowej

"To przypomniało mi o zwycięstwie z Sereną". Cornet zaskoczona, że zakończyła passę Świątek Alize Cornet... czytaj dalej » 32-latka z Nicei po przegraniu dwóch pierwszych gemów w drugiej partii nie podłamała się. Złapała drugi oddech, a potem poszła jak burza. Wygrała sześć kolejnych gemów, a tym samym zakończyła wspaniałą serię 37 zwycięstw Świątek z rzędu.

Zanim to się jednak stało, Cornet musiała sprostać presji przy swoim podaniu, mając pierwszą piłkę meczową. Jej serwis był dość bezpieczny. Świątek mocno returnowała z bekhendu, ale Francuzka odpowiedziała udanym forhendem. Później obie panie jeszcze po razie przebiły piłkę na drugą stronę kortu, po czym nasza zawodniczka... posłała ją w siatkę.

To miała być mocna odpowiedź Świątek, ale niestety skończyło się kolejnym tego dnia niewymuszonym błędem (raszynianka miała ich aż 33). Rozpromieniona Cornet uniosła do góry ręce w geście triumfu. Rywalki uścisnęły sobie ręce, uśmiechnęły się serdecznie i tak skończył się ten mecz.