Fatalny smecz Świątek. Omal nie trafiła w rywalkę

Największe wrażenie w statystykach robi liczba niewymuszonych błędów. Raszynianka zrobiła ich aż 33. Z kolei Cornet tylko siedem.

Dzieląc liczbę zepsutych zagrań przez wszystkie gemy można stwierdzić, że Świątek w każdej takiej rozgrywce popełniła prawie dwa takie błędy. Przy 69 punktach zdobytych przez Francuzkę widać, że niemal połowę dostała od Polki w prezencie.

Smecz w Cornet

W końcówce meczu (przy 2:4 w drugim secie), podczas jednej z najbardziej efektownych akcji, Świątek także się nie popisała. Miała inicjatywę, poszła do siatki i chciała zakończyć sprawę smeczem. Cornet jakimś cudem zdołała się jednak wybronić w tej sytuacji i piłka jak bumerang wróciła łukiem na stronę Polki.

Drugi smecz miał być równie potężny. Faktycznie taki był, tylko że tym razem Świątek bardzo źle trafiła w piłkę. Nie tylko, że ta poszybowała znacznie za linię końcową, ale o mało nie trafiła we Francuzkę. Ta zdołała uniknąć uderzenia tylko dzięki dobremu refleksowi i ekwilibrystycznemu wygięciu ciała.



Iga Swiatek smash gone wrong - Alize Cornet evades successfully.pic.twitter.com/iQaeNqytmD —(@funnyzeitgist) July 2, 2022







Swiatek misses a smash so badly she almost hits Cornet running at the baseline.



Not that Alize would ever milk something like that for dramatic effect. pic.twitter.com/xH7FHBN7go — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) July 2, 2022





"Robiłam błędy"

Świątek po meczu zdawała sobie sprawę ze swoich słabości.

- Nie czułam się zbyt dobrze, zwłaszcza tenisowo - powiedziała Polka. - Ona jako doświadczona zawodniczka to wykorzystała. Na trawie gra mi się gorzej i nie potrafiłam znaleźć nic, co dawałoby efekt. Moja agresywna gra, na której opierałam się przez cały sezon, przynosiła negatywne skutki. Robiłam błędy - tłumaczyła liderka światowego rankingu.