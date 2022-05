Iga Świątek już w trzeciej rundzie Roland Garros. Wystarczyło 61 minut

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek, liderka rankingu WTA, wygrała w Paryżu dwa lata temu i również teraz jest faworytką do zgarnięcia trofeum.

Hubert Hurkacz nie dał szans rywalowi. Historyczny awans Niecałych 90... czytaj dalej » Znakomitą formę potwierdziła w pierwszym pojedynku tegorocznej imprezy, bez najmniejszego trudu pokonując Łesię Curenko z Ukrainy. W czwartek poprzeczka była zawieszona zdecydowanie wyżej, bo Riske to 43. obecnie rakieta świata. Świątek doskonale jednak wie, jak z nią grać. Dwa ich wcześniejsze pojedynki były dla Polki spacerkiem - wiosną ubiegłego roku raszynianka wygrała w Madrycie 6:1, 6:1, a tydzień później w Rzymie Riske zeszła z kortu już w pierwszym secie.

Demolka od pierwszych piłek

W Paryżu każde inne rozstrzygnięcie niż łatwa wygrana Świątek, byłoby sensacją. I zaczęło się to potwierdzać już od pierwszych piłek.

Polka rozpoczęła co prawda od niewymuszonego błędu przy własnym podaniu, ale już za moment bezlitośnie ganiała rywalkę po narożnikach i kończyła akcje winnerami. Serwis utrzymała zatem bez najmniejszego problemu.

W pierwszym gemie przy podaniu rywalki Świątek pokazała to, co odróżnia ją aktualnie od całej reszty światowej czołówki - genialny return. 20-latka bardzo głęboko wchodziła w kort i już pierwszym uderzeniem w akcji spychała Riske daleko do defensywy. I choć kosztem tak agresywnej gry musiały być pojedyncze błędy, to ogólny bilans był dla Polki bardzo korzystny. Błyskawicznie sięgnęła po brejka. 2:0 było po siedmiu minutach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pewne rozpoczęcie meczu dla Igi Świątek w starciu z Alison Riske

Im dalej w mecz, Świątek była tylko pewniejsza. Na korcie absolutnie wszystko zależało od niej i nie pozwalała Amerykance przejąć inicjatywy nawet w pojedynczych akcjach. To był teatr jednego aktora, czyli wszystko szło zgodnie z łatwym do przewidzenia scenariuszem.

Przekleństwem Riske był również problem z pierwszym podaniem. Drugie było dla Świątek na tyle łatwe, że potrafiła momentalnie sięgać po punkty kątowymi forhendami. Jeszcze przed upływem kwadransa było 4:0.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek przełamała Riske w 4. gemie 1. seta w Roland Garros

Skończyło się na 6:0, bo trzeci gem serwisowy Riske nie różnił się niczym od dwóch poprzednich. Polka wygrała tym samym już 15. (!) partię w tym sezonie, nie oddając przeciwniczce choćby gema. Tym razem potrzebowała na to 20 minut.

Jak kolosalną przewagę miała na korcie, pokazywały liczby pierwszego seta. Zanotowała 11 uderzeń kończących przy ledwie jednym Riske. Łącznie wygrała 24 z 31 rozegranych punktów. To była tenisowa demolka.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek ekspresowo zakończyła 1. seta w starciu z Riske w Roland Garros

Powtórka z rozrywki

Odpadła szósta tenisistka z top 10. Niesamowita historia w tle Karolina Pliskova... czytaj dalej » Początek seta numer dwa żadnych zmian nie przyniósł. Riske wciąż miała gigantyczne problemy z głębokimi zagraniami Polki i albo piłki psuła, albo odgrywała je w taki sposób, że Świątek miała podane punkty na tacy. Znów kibice nie zdążyli się wygodnie rozsiąść po przerwie, a Polka prowadziła już 2:0.

Za moment Polka po raz pierwszy znalazła się pod minimalną presją. Za długi bekhend sprawił, że w jej gemie serwisowym zrobiło się 15:30. O dalszych kłopotach nie było już jednak mowy. Świetne serwisy i forhendy po linii rozbiły nadzieję Riske.

Przy 0:3 Amerykanka wreszcie trafiła dwa razy z rzędu. Wydawało się, że jest blisko honorowego gema. Tyle że Świątek odpowiedziała jeszcze efektowniej, bombardując z bekhendu. Po raz pierwszy w meczu pojawił się stan równowagi, a Riske ostatecznie dała radę otworzyć wynik. Pomogła w tym nieco Polka, która popsuła dwie piłki. Reakcja Amerykanki była wielce wymowna - zacisnęła pięść, jakby wygrała spotkanie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Owacje dla Riske po pierwszym wygranym gemie w meczu z Świątek

Amerykanka wyraźnie nabrała wiatru w żagle. Nie na tyle, by zagrozić Polce, ale była pewniejsza w swoich poczynaniach i w nagrodę zgarnęła również gema na 2:4. Wszystko zmierzało do szczęśliwego dla Świątek zakończenia, ale wciąż praca nie była skończona. Więc Polka pracowała bardzo sumiennie i ostatecznie wygrała partię 6:2, przełamując jeszcze raz w ostatnim gemie. Całe spotkanie trwało 61 minut.

Świątek w trzeciej rundzie zagra z Czarnogórką Danką Kovinić (95. WTA).

Wynik meczu drugiej rundy Roland Garros 2022:

Iga Świątek - Alison Riske 6:0, 6:2.