Iga Świątek - Alison Riske. Kim jest rywalka Polki w drugiej rundzie Roland Garros 2022?

Jak wykazaliśmy, statystycznie Świątek w Paryżu nie ma się kogo bać. W poniedziałek potwierdziła, że jest w wielkiej formie, gładko ogrywając Ukrainkę Łesię Curenko 6:2, 6:0.

Świątek w Paryżu może złamać kolejną granicę Ewentualny awans... czytaj dalej » W drugim spotkaniu w drodze po drugi tytuł wielkoszlemowy na kortach Rolanda Garrosa poprzeczka wędruje znacznie wyżej. Świątek zmierzy się z 43. w światowym rankingu Riske.

Świątek grała z Amerykanką wcześniej dwa razy i w obu spotkaniach była górą. W ubiegłym roku w pierwszej rundzie w Madrycie zwyciężyła 6:1, 6:1, a tydzień później w meczu otwarcia w Rzymie Amerykanka skreczowała przy stanie 5:4 dla naszej zawodniczki.

Blisko 32-letnia tenisistka z Pittsburgha w światowym rankingu najwyżej - na 18. pozycji - sklasyfikowana była w 2019 roku. W dorobku ma trzy wygrane turnieje, wszystkie na twardej nawierzchni.

Riske w turnieju głównym w Paryżu występuje po raz ósmy, ale korty ziemne to nie jej bajka. W Rolandzie Garrosie nigdy nie przebrnęła drugiej rundy. Dość powiedzieć, że jej poniedziałkowe zwycięstwo z Ukrainką Dajaną Jastremską 6:3, 6:3 było jej pierwszym w Paryżu od... 2014 roku.

Dużo ciekawsza jest jej rodzinna historia.

Mąż ze znanej rodziny

Choć wydaje się to informacją wrażliwą, Riske nigdy nie ukrywała, jakie zajęcie miał jej emerytowany już ojciec. - Pracował w służbach specjalnych, zajmował się prezydentami. Potem prowadził śledztwa dla FBI - opowiadała w jednym z wywiadów. Z tenisem wiele wspólnego nie ma też jej matka - była nauczycielka.

Ze środowiska wywodzi się za to jej mąż. Stephen Amritraj to były hinduski tenisista, syn Ananda i bratanek Vijaya. Amritrajowie to w Indiach wielka marka. Ze znanymi braćmi w latach 70. ubiegłego wieku rywalizował Wojciech Fibak.

Para poznała się w 2014 roku, ale przez kolejne miesiące związek udawało się utrzymać w tajemnicy. Aż do pewnego meczu, w którym Riske ewidentnie nie szło, co głośno wyrażała przy każdej okazji. W czasie jednej z przerw Amritraj pojawił się przy niej w ramach coachingu i próbował zmienić jej nastawienie. - Ali, zamknij się! - nie wytrzymał w końcu.

"To nie mój trener"

Dziennikarze zaczęli snuć domysły, że Amritraj to trener Amerykanki, w związku z czym przy najbliższej okazji pociągnęli tenisistkę za język. Wówczas oficjalnie ogłosiła, że to jej partner. "To nie mój trener, to mój chłopak. Przyjechał do mnie w czasie urlopu i pomógł wygrać z rywalką z top 10" - wyjaśniała rozpromieniona.

Do 2020 roku tylko raz odwiedziła Indie, ale ta podróż wywarła na niej wielkie wrażenie. - To było niesamowite przeżycie. Poznałam Ammę, babcię Stephena. Obejrzała kilka moich treningów, co było wyjątkowe i dla mnie, i dla ich rodziny. Kocham wszystko, co jest związane z Indiami - mówiła.

Wrócić do Indii

Jednemu i drugiemu obecnie bliżej do Stanów niż do Indii, dlatego też ślub wzięli w jej rodzinnym Pittsburghu. Oczywiście nie zabrakło hinduskich akcentów i gości.

Do Indii chce wrócić z dziećmi, które chce mieć po zakończeniu kariery. - Będziemy chcieli tam wrócić, aby mogli poczuć i poznać kulturę, której są częścią - mówi.

- Rozmawialiśmy o tym trochę ze Stephenem. Ustaliliśmy, że będę grała do momentu, aż będę usatysfakcjonowana. Wtedy będę mogła powiedzieć: jestem gotowa na powiększenie rodziny - dodaje.

Satysfakcję w Paryżu dałby jej awans do trzeciej rundy, do której nigdy nie doszła. Na jej drodze w czwartek staje jednak Iga Świątek.

