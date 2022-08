Świątek: wciąż się uczę, wprowadzam nowe elementy do swojego repertuaru

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Pojedynek trwał zaledwie 64 minuty. Świątek mogła liczyć na głośny doping polskich kibiców, za który podziękowała po meczu.

Światek o meczu z Tomljanović

Świątek nie dała poserwować rywalce. Pewnie awansowała w Toronto Iga Świątek w... czytaj dalej » - Liczę na wiele kolejnych szans gry na tym wspaniałym korcie - powiedziała 21-letnia raszynianka. - Cieszę się, że w końcu znalazłam swój rytm. Po długich przygotowaniach na twardych kortach jestem skupiona i gotowa, by nadal poprawiać grę. Wciąż się uczę, wprowadzam nowe elementy do swojego repertuaru. Jestem gotowa na kolejny mecz - dodała rozstawiona z jedynką tenisistka.

W pierwszym secie Świątek od początku grała jak natchniona, prowadziła już 5:0 i dopiero wówczas przegrała jedynego gema w tej partii. Mimo drobnych problemów w drugiej partii także zakończyła ją zdecydowaną wygraną 6:2.

- Czułam się bardzo pewna siebie i od początku chciałam grać intensywnie i utrzymać to tempo do końca meczu - analizowała Światek na antenie Canal+ Sport.

- Cieszę się, że do tego doszła solidność i mogłam dzisiaj od początku dominować. Na twardym korcie łatwiej jest utrzymać takie tempo, niż na mączce, bo tu piłka odbija się tak samo za każdym razem. Cały okres przygotowawczy zrobiłam teraz na tej nawierzchni i czuje się przygotowana fizycznie, by kontrować te piłki, albo czasami przeciąć akcję i sprawić, że to ja później przejmuje inicjatywę. Pomysłów mam dużo, szeroki asortyment i chcę to wykorzystywać - wyjaśniła.

W kolejnej rundzie rywalką Polki będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maia (numer 24. w światowym rankingu), która ograła Kanadyjkę Leylah Fernandez 7:6 (7-4), 6:1. Mecz odbędzie się w czwartek, po godz. 17.



Wynik meczu 2. rundy (1/16 finału):



Iga Świątek (Polska, 1) - Ajla Tomljanović (Australia) 6:1, 6:2