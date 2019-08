Zmęczony Hurkacz nie dał rady. Po życiowym sukcesie odpadł z US Open

Transmisje z US OPEN w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hurkacz nie miał wiele czasu na przygotowanie do tego spotkania. W sobotę triumfował bowiem w turnieju ATP w Winston-Salem, zdobywając debiutancki tytuł w imprezie cyklu.

Sporo błędów

Życiowy sukces kosztował 22-letniego tenisistę sporo sił, a układ planu gier w Nowym Jorku sprawił, że przyszło mu zaprezentować się na kortach Flushing Meadows już pierwszego dnia zmagań. Skutki tego widać było podczas pojedynku z Chardym - gra Polaka falowała. Nie można mu odmówić ambicji i walki, ale zmęczenie sprawiło, że poza efektownymi zagraniami przytrafiało mu się też sporo błędów i przestojów.



W poniedziałek po raz pierwszy w karierze zmierzył się ze starszym o 10 lat Chardym. Wrocławianin jest obecnie 35. rakietą świata, a Francuz 74. Doświadczony rywal, który sześć lat temu, był 25. na liście ATP, już wielokrotnie udowadniał jednak w Wielkim Szlemie, że gra regularnie i jest w stanie zagrozić wyżej notowanym przeciwnikom.

Udany tie-break

Pojedynek toczył się w szybkim tempie. Choć składał się z pięciu setów, to trwał niewiele ponad trzy godziny. Pierwszego co prawda Polak zaczął od straty podania, ale potem to on przejął inicjatywę, czego efektem były dwa przełamania i pewne wygranie tej partii. W drugiej role się odwróciły - początkowo obaj zawodnicy nie byli w stanie wykorzystać szans na breaka. W czwartym gemie udało się to Chardy'emu, co okazało się kluczowe dla losów tej odsłony.

Źródło: Getty Images Hurkacz pierwszy raz grał pięciosetówkę



Hurkacz nie poddawał się i trzecią partię zaczął od prowadzenia 2:0. Chwilę później pozwolił jednak rywalowi na odrobienie strat. W piątym gemie dwa razy obronił się przed stratą podania. W tie-breaku cztery razy prowadził różnicą dwóch punktów, ale najpierw trzykrotnie pozwolił przeciwnikowi ją zmniejszyć, a następnie doprowadzić do remisu. Po chwili obronił piłkę setową, a na koniec pomógł sobie serwisem.

Decydujący moment